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Пушков назвал дело о взрывах в Чехии «дурным водевилем»

01:45, 18 мая 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на появление новых подробностей в расследовании взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице. Политик в Twitter усомнился в серьёзности озвученной версии, назвав развивающееся дело «водевилем».

По версии чешского радио, накануне взрывов, в 2014 году, хозяин фирмы-арендатора Пётр Бернатик посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Именно их спецслужбы Чехии подозревают в организации взрывов.

В Праге возникают всё более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Всё это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему не в политике, а в плохом театре, — написал сенатор.

В апреле 2021 года Чехия обвинила спецслужбы России в организации взрывов во Врбетице. В Москве обвинения назвали голословными и возмутительными.

Ранее стало известно, что чешские власти с позором расхлёбывают историю о взрывах боеприпасов во Врбетице. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, чешские политики выдвигают разные версии и путаются в показаниях. Праге следует сначала разобраться с такими вещами, прежде чем обвинять дипломатов и выгонять их, хотя следствие ещё не закончено, подчеркнул министр.

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