Пушков дал совет Молдавии, как выпутываться из газового кризиса

Молдавия будет вынуждена сама выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишинёвом. Вашингтон не спешит помогать Молдавии, отправляя сжиженный газ в другие регионы, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Из-за ситуации с газом 23 октября в Молдавии ввели чрезвычайное положение, а Кишинёв обратился с просьбой предоставить 15 млн кубометров газа к Украине.

Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договорённость с Россией, — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что помощи Молдавии со стороны США не видно, СПГ экспортируется в другие страны.

Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли, — считает Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. В сложившейся ситуации российская компания обвиняет власти республики. Долг за поставленный газ с учётом просрочки достиг $709 млн, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.