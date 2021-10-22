«Газпром» пригрозил прекращением поставки газа Молдавии

«Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. В сложившейся ситуации российская компания обвиняет власти республики. Долг за поставленный газ с учётом просрочки достиг $709 млн, сообщил ТАСС официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ, — сказал он.

По словам официального представителя «Газпрома», долг составляет $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности достигла $709 млн. При этом, по его словам, представители Молдавии не признают накопившуюся сумму задолженности, а также выражают недовольство по поводу цены на газ.

В то же время, по его словам, «Газпром» готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга. В случае же, если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то компания остановит поставки газа в эту страну, отметил Куприянов.

Здесь нет никакой политики, «Газпром» — акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис, — сказал он.

Он также отметил существующее у компании непонимание по поводу появившихся сообщений, что власти Молдавии собираются ликвидировать предприятие «Молдова-газ», которое имеет задолженности перед «Газпромом».

Ранее стало известно, что представители «Газпрома» и молдавских властей не смогли добиться успехов на переговорах у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.