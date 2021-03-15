Пушилин: Россияне в Донбассе хотят участвовать в выборах в Госдуму

К сентябрю 2021 года на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики будет проживать около полумиллиона граждан с российскими паспортами. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В интервью «Парламентской газете» Пушилин
Для всех новоиспеченных россиян важно принять участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ, они хотят, чтобы избирательные участки были размещены на территориях ДНР и ЛНР, подчеркнул Пушилин.
Сказать, что это очень патриотичный электорат, — ничего не сказать. То, что для многих россиян — гражданский долг, для наших людей — долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества, — сообщил глава самопровозглашённой республики.
Указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР 24 апреля 2019 года подписал президент России Владимир Путин. Он заявил, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.
Первые документы по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Ранее Пушилин рассказал, что мешает объединению ДНР и ЛНР. По его мнению, этому препятствуют Минские соглашения.