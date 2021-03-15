Пушилин: Россияне в Донбассе хотят участвовать в выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/fde8e6f2-81a5-11e9-9026-fa163e074e61_660.jpg Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

К сентябрю 2021 года на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики будет проживать около полумиллиона граждан с российскими паспортами. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В интервью «Парламентской газете» Пушилин рассказал , что в настоящее время гражданство РФ получили более 224 тысяч человек, проживающих на территории самопровозглашённых республик. Учитывая темпы выдачи российских паспортов, к сентябрю число граждан РФ там достигнет 500 тысяч.

Для всех новоиспеченных россиян важно принять участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ, они хотят, чтобы избирательные участки были размещены на территориях ДНР и ЛНР, подчеркнул Пушилин.

Сказать, что это очень патриотичный электорат, — ничего не сказать. То, что для многих россиян — гражданский долг, для наших людей — долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества, — сообщил глава самопровозглашённой республики.

Указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР 24 апреля 2019 года подписал президент России Владимир Путин. Он заявил, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.

Первые документы по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

Ранее Пушилин рассказал, что мешает объединению ДНР и ЛНР. По его мнению, этому препятствуют Минские соглашения.