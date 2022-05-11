Пушилин: гражданских на «Азовстали» нет, руки у нас развязаны

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что все мирные граждане эвакуировались с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По этой причине у подразделений «развязаны руки» и частично признанная республика может принимать дальнейшие действия, считает он.

По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны, — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что часть мариупольской гуманитарной операции завершилась и всех женщин, детей и пожилых людей вывели с территории «Азовстали». Завершение эвакуации также подтвердили в Минобороны России.

При этом на следующий день заместитель командира полка «Азов» не смог подтвердить эвакуацию всех мирных жителей Мариуполя с территории металлургического комбината «Азовсталь». Он сообщил, что среди бойцов много раненых, и призвал вывезти их с территории завода.

В ООН также не исключили новых операций по эвакуации с территории «Азовстали». По словам заместителя представителя генерального секретаря организации Фархана Хака, в этом случае за вывод участников боевых действий нести ответственность будет Международный комитет Красного Креста.