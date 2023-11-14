Проваливший наступление Зеленский затеял новую игру: зачем он звонит Трампу Американист Межуев: Зеленский публично демонстрирует свою нелояльность к Байдену

Фото: Коллаж NEWS.ru

Офис президента Украины пытается организовать переговоры Зеленского с Трампом. Сообщившие об этом украинские СМИ подчеркивают, что Трамп фактически контролирует, через республиканское большинство, палату представителей конгресса США. Республиканцы блокируют выделение средств Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла возможный разговор политиков, иронично предположив, что Зеленский на самом деле попросит у Трампа деньги на «рождественский шопинг» для своей супруги в Нью-Йорке. О том, для чего украинскому президенту требуется беседа с 45-м президентом США, — в материале NEWS.ru.

Что думает Трамп о ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться телефонного разговора с бывшим лидером США Дональдом Трампом и провести с ним переговоры, сообщает украинское издание «Страна.ua». По мнению журналистов, таким образом команда главы государства надеется получить новую американскую финансовую помощь.

В публикации говорится, что Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского. Его организацией занимается глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который 12 ноября прибыл в США в составе украинской делегации.

5 ноября Зеленский предложил Трампу посетить Украину, однако бывший президент не принял это предложение. По его словам, с Киевом контактирует нынешний глава Белого дома Джо Байден и он не хотел бы создавать конфликт интересов.

Ранее Трамп заявил, что по тому, как американские СМИ утратили интерес к ситуации на Украине, можно судить о плохом положении дел в стране. Он добавил, что так было и с Афганистаном, когда ВС США покидали страну.

Фото: МО Украины

Как Мария Захарова посмеялась над Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в своем Telegram-канале содержание возможного телефонного разговора Зеленского и экс-президента Трампа. Он предположила, что украинский лидер стал бы просить денег в долг.

«Примерный текст: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шопинг. Когда отдам? Когда Россию победю... побежу... побегу», — написала дипломат.

Почему Трамп не берет трубку

Зеленский добивается разговора с Трампом совсем не для того, чтобы уговорить его не чинить препятствия в вопросе выделения конгрессом финансовой помощи Украине, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Малек Дудаков. Киевские власти, по его словам, задумываются об отношениях с Вашингтоном после предстоящих в ноябре 2024 года выборов президента США.

«Украинские лоббисты хотят наладить отношения Зеленского с Трампом как с наиболее вероятным, по мнению некоторых аналитиков, победителем следующих президентских выборов в США. Но Трамп трубку не берет. Политических очков эта встреча ему не даст, поскольку украинская повестка среди республиканцев непопулярна», — сказал политолог.

Как заметил Дудаков, Трамп будет игнорировать Зеленского еще из-за личной обиды на него, поскольку первые обвинения, которые чуть было не довели 45-го президента США до импичмента, он получил в сентябре 2019 года после телефонного разговора с президентом Украины.

Фото: White House/via Globallookpress.com Дональд Трамп

Как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента

25 сентября 2019 года Белый дом рассекретил и опубликовал стенограмму получасового телефонного разговора президента США Трампа с президентом Украины Зеленским. Разговор состоялся за два месяца до этого события. Трамп предложил Зеленскому встретиться с юристом Рудольфом Джулиани, чтобы обсудить расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который уже тогда собирался стать соперником Трампа на выборах 2020 года. Зеленский, как следует из опубликованной стенограммы, назвал Трампа «первоклассным учителем». Также Зеленский предположил, что «ему надо чаще участвовать в выборах, чтобы Трамп ему чаще звонил». Телефонный звонок Трампа последовал 25 июля после победы на парламентских выборах партии Зеленского «Слуга народа».

Демократы потребовали импичмента президента США. Юристы тогда утверждали, что Трамп напрямую оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог ему в поиске материалов, компрометирующих главного соперника в предстоящей предвыборной кампании. Конгресс 18 декабря 2019 года проголосовал за импичмент Трампа, но в январе 2020 года сенат его оправдал.

Фото: Shealah CraigheadWhite House/Global Look Press Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Как Зеленский и Трамп высказывались друг о друге

В дальнейшем политики не раз позволяли себе нелицеприятные высказывания друг о друге. Так, например, в начале февраля 2023 года в Сети появился фрагмент речи Трампа на закрытом предвыборном мероприятии представителей Республиканской партии. В ней он назвал Зеленского «сумасшедшим неонацистом»:

«Сегодня он хочет „Абрамсы“ и F-16, а завтра он попросит дать ему тактическое ядерное оружие, что будет дальше? Я до сих пор не понимаю, зачем мы поддерживаем этого сумасшедшего неонациста Зеленского, зачем?» — задался вопросом Трамп.

В апреле 2023 года издание Newsweek опубликовало материал о том, что Трамп желает отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за отказа украинского президента организовать расследование против Хантера Байдена.

В июле 2023 года Трамп заявил, что может закончить российско-украинский конфликт за 24 часа. Зеленский с плохо скрываемым раздражением ответил, что у экс-президента уже были эти 24 часа, так как конфликт длится с 2014 года. По мнению Зеленского, действующий американский глава США Джо Байден мог бы завершить конфликт за пять минут, если бы Киев отказался от территорий, которые он считает своими. Зеленский своим ответом дал понять, что миротворческий план Трампа на деле означает сохранение нынешнего статус-кво между Россией и Украиной, на что украинское руководство соглашаться не готово. Позже он признался, что не знаком с планом Трампа.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский бросает вызов Байдену

Украинский президент, добиваясь беседы с Трампом, на самом деле публично демонстрирует свою нелояльность к Байдену, предполагает американист Борис Межуев. По его мнению, формально Зеленский пытается уговорить Трампа, чтобы он убедил республиканское большинство в палате представителей не блокировать выделение Украине помощи. Но фактически, начиная игру с Трампом, Зеленский бросает вызов действующему президенту США.

«Для Байдена и всех американских либералов Украина составляет суть противостояния с республиканцами. Они боятся прихода к власти Трампа, потому что в этом случае у них отнимут эту борьбу», — отметил американист.

По словам Межуева, создается впечатление, что на Зеленского идет давление со стороны американской администрации с целью склонить его к переговорам с Россией. Этот процесс сопровождается намеками Зеленскому, что, если он не хочет идти на эти переговоры, пусть уступит место другому — тому, кто готов на них пойти.

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