Трамп рассказал, как можно решить конфликт между РФ и Украиной за 24 часа Трамп заявил, что может решить конфликт между РФ и Украиной за сутки, предложив одной стороне деньги

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Дональд Трамп

Для того, чтобы в кратчайшие сроки решить конфликт между Россией и Украиной, необходимо предложить одной стороне «кучу денег», а другой заявить, что та их не получит, заявил в эфире Fox News экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он отметил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, и это преимущество помогло бы добиться урегулирования конфликта. По словам бывшего американского лидера, на все про все ему бы понадобились сутки.

Как вы знаете, я отлично лажу с Путиным. Я бы сказал ему, что нужно договариваться. Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что нужно договариваться. <...> Я бы сказал одному из них, что они получат кучу денег, а другому сказал бы, что они денег не получат. Я бы добился урегулирования в течение 24 часов, — сказал Трамп.

Это не первое заявление политика о том, что он сможет добиться мира на Украине в течение 24 часов, однако ранее он ни разу не раскрывал деталей своего мирного плана. При этом он не исключал, что в результате Украине придется пойти на территориальные уступки.

Ранее Трамп утверждал, что в случае победы на выборах президента США в 2024 году намерен добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, он поговорит с президентами обеих стран и желаемого удастся достичь «очень быстро».