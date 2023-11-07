Стала известна реакция Трампа на предложение Зеленского посетить Украину Nwesmax: экс-президент США Трамп отказался приехать на Украину

Фото: Andrew Harrer/Andrew Harrer - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп не принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского приехать на Украину, сообщает Nwesmax. Он отметил, что с Киевом в настоящее время контактирует нынешний глава Белого дома Джо Байден и он не хотел бы создавать конфликт интересов.

Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно, — сказал Трамп.

Ранее он заявил, что по тому, как американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине, можно судить, что дела там идут плохо. Он добавил, что так было ранее с Афганистаном, когда ВС США покидали страну.

Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что внимание к его стране стало ослабевать на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Киев видит в такой тенденции «очень негативный сигнал». Марченко также согласился с признанием премьер-министра Италии Джорджи Мелони в том, что Запад устал от украинского конфликта.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского. Политик полагает, что для украинского лидера «песенка спета». Соскин отметил, что даже журнал Time, когда-то ставивший Зеленского на обложку, теперь сдвинул его «в тень».