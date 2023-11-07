«Застрелят при перевороте»: что может ждать Зеленского из-за отмены выборов Президент Украины считает, что сейчас неподходящее время для выборов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На сайте президента Владимира Зеленского 7 ноября появилась петиция о введении уголовной ответственности «за призывы к выборам». Днем ранее глава государства отменил собственное поручение о подготовке к президентским выборам, заявив, что они были бы на руку только России. Решение принято на фоне публичного спора президента с генералами. Почему Зеленский передумал, могут ли в ответ ему устроить путч и что ждет украинского лидера в случае ухода с поста? Об этом — в материале NEWS.ru

Что известно о запрете агитации в пользу выборов

«Мы просим президента Украины внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы [призывы к выборам] во время военного положения <...> повлекли за собой уголовную ответственность», — предложили авторы петиции, появившейся во вторник на сайте главы государства. Чтобы инициатива попала на рассмотрение к Зеленскому, документ должны поддержать хотя бы 25 тыс. человек.

По мнению авторов, запрет такой агитации позволит обеспечит безопасность и защиту прав граждан. Судя по всему, таким оригинальным образом сторонники Зеленского решили выразить поддержку своему лидеру. Напомним, что в последние недели в украинском медийном поле все чаще обсуждается тема выборов. В стране уже больше года действует военное положение, во время которого выборы формально запрещены, но их все равно возможно инициировать, если Верховная рада внесет нужные поправки в законы.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Что конкретно сказал Зеленский о выборах

Проведение выборов еще в августе не исключал и сам Зеленский. Более того, ранее он сам поручил своей администрации проработать вопрос проведения плебесцита, а его сторонники в Верховной раде, во фракции «Слуга народа» начали готовить необходимые для этого законопроекты.

Однако вечером 6 ноября он внезапно заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране, и потребовал не «вбрасывать в общество» эту тему. По его словам, Украина должна сконцентрироваться на обороне, а не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

«Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — отметил глава Украины.

Он добавил, что выборы «нужны только России», а для Киева настало «время битвы». По мнению украинского лидера, «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Он добавил: у власти есть структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре, если того требует единство общества.

Почему Зеленский на самом деле хочет избежать выборов

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, президент Украины не хочет проводить выборы, так как боится проиграть. По его словам, в подоплеке внезапного решения Зеленского лежит его конфликт с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

«Наблюдается противостояние Залужного с Зеленским, определенную позицию занимают кураторы США, и буквально вчера-позавчера появилось большое количество публикаций о том, что Буданов из украинской разведки может заступить на должность президента Украины и позиции Зеленского крайне слабые», — рассказал депутат.

По мнению Чепы, Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи ВСУ на генералов и поэтому проводит чистки командного состава. Залужный же, судя по всему, считает, что летнее контрнаступление провалилось из-за неудачных указаний президента.

Советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что лидер Украины передумал насчет выборов, так как боится за свою безопасность. «Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране», — уточнил Гагин.

Он считает, что США проверят Зеленского на то, как он расходовал деньги, которые выделенные Киеву, а Израиль, к примеру, потребует ответить за то, что поставленные Украине боевая техника и вооружение попали в руки арабских террористов.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Политолог Владимир Скачко предположил: если решение принято без отмашки Запада, то, возможно, что украинского лидера накажут, вплоть до переворота.

«Если это согласовано с Западом, то, конечно же, ничего не будет. Если же согласования не было, то у такого решения может быть много последствий и возможно его силовое смещение», — сказал он NEWS.ru.

Скачко не исключил, что во время путча или после него Зеленского «застрелят без всякого суда и разбирательства».

Почему Запад хочет провести выборы на Украине

В свою очередь военный аналитик Василий Дандыкин полагает, что глава Украины будет вынужден изменить свое решение под давлением западных союзников.

«Думаю, что выборы все-таки будут. C ним поговорят люди, которые им командуют. Скажут: Владимир, надо проводить выборы, если ты хочешь остаться и тем более при деньгах», — говорит NEWS.ru Дандыкин.

По его словам, провести выборы в марте очень важно для Запада, чтобы показать миру, что Украина — демократическое государство и заодно «поменять коней на переправе». Для Зеленского закончилось время «объятий и восхищения», сейчас на Западе не могут ни о чем договориться по поводу конфликта и поэтому делают противоречивые заявления.

«В любом случае то, что происходит на Украине для нас очень хороший момент. У врага все ругаются и выясняют отношения. Легче будет одержать победы на поле боя», — сказал он.

Когда будут возможны выборы на Украине

25 октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил: перед тем как принять решение о проведении выборов, следует решить пять основных проблем.

«Сейчас пять основных проблем, которые необходимо решить, чтобы выборы состоялись. Как обеспечить возможность военным голосовать, так и быть избранными, как обеспечить голосование беженцев, как организовать выборы на временно оккупированных территориях, как финансировать выборы в условиях военного конфликта, как обеспечить свободный доступ к медиа», — отметил он.

По словам Стефанчука, идет обмен опытом с другими государствами и парламентариями, которые советуют Украине, как лучше всего организовать голосование во время вооруженного конфликта.

Почему Зеленский ополчился на Залужного

По мнению политолога Максима Жарова, Залужный сам вынашивает президентские амбиции. «Предварительно, думаю, решение о проведении президентских выборов принято, и, судя по всему, Зеленский с ним не согласен по той простой причине, что речь не идет о продлении его полномочий. Он понимает, чем это ему может грозить, сопротивляется, в том числе с помощью этого публичного шага пытается каким-то образом отстоять свое будущее. Судя по тому, что выдают крупные СМИ, такие как Time и The Economist, думаю, планы стать президентом у Залужного есть», — предположил в беседе с «БИЗНЕС Online» Жаров.

Президент Украины оказался «в состоянии войны» с командованием ВСУ, пишет, в свою очередь, гонконгское издание Asia Times. Поводом послужило недавнее интервью Залужного, впервые заявившего о патовой ситуации на фронте. По мнению экспертов, из-за подобных утверждений Зеленскому будет сложнее получать деньги и новые вооружения от Запада.

«Проблема Зеленского в том, что он не может заручиться иностранной поддержкой Украины, рекламируя патовую ситуацию», — отмечают авторы публикации.

Ранее Зеленский публично опроверг заявление Залужного, что конфликт на Украине зашел в тупик. По мнению экспертов, гибель в Киеве помощника Залужного Геннадия Частякова стала частью разгоревшегося конфликта главкома с президентом. Политолог Вадим Сипров назвал это происшествие политической провокацией.

Фото: МО Украины Валерий Залужный

Кому были выгодны слухи об отставке Залужного

Вечером 7 ноября в киевских СМИ появилась сенсационная новость об отставке Залужного. Ее распространил народный депутат, известный журналист Владимир Арьев. В своих соцсетях он сообщил, что из достоверного источника ему только что стало известно о представлении на увольнение главкома ВСУ.

«Только что получил информацию из достоверного источника, что Министр обороны Рустем Умеров подал петицию в Ставку верховного главнокомандующего об освобождении главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного», — написал Арьев. При этом он сразу же оговорился, что нельзя точно утверждать об отставке, так как сам по себе вброс может быть элементом «давления и шантажа». Арьев сам выразил надежду, что последуют официальные возражения.

Через некоторое время депутат опроверг свои собственные слова, и снова со ссылкой на источник. Затем советник офиса президента Сергей Лещенко также опроверг сообщение Арьева, назвав этот вброс «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства». По его словам, Арьев намеренно манипулировал обществом в интересах «порохоботов» — сторонников Петра Порошенко, предшественника Зеленского на посту президента.

«А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — написал Лещенко.

Корреспонденты NEWS.ru обратили внимание на то, что после этой публичной перепалки в «Википедии» в статье, посвященной Арьеву, появился оскорбительный термин, оставленный, вероятно, кем-то из сторонников Зеленского.

Тем временем сам Порошенко вскоре появился в медиапространстве и выразил солидарность с решением Зеленского. «Мы не имеем права на политические игры, хайп и выборы в условиях смертельной для страны угрозы. Это не детские игры, когда речь идет о самом существовании украинской государственности», — цитирует Порошенко ТАСС. При этом экс-президент призвал Зеленского к «исправлению ошибок», которых, по его мнению, было сделано немало.

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