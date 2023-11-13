Захарова с иронией представила, каким был бы разговор Зеленского и Трампа Захарова пофантазировала на тему возможного разговора Зеленского и Трампа

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пофантазировала в своем Telegram-канале над тем, каким мог бы быть телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа. Дипломат предположила, что украинский лидер стал бы просить денег в долг.

Так Захарова отреагировала на сообщения СМИ о том, что офис президента Украины пытается организовать прямой разговор Зеленского с Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Киеву.

Примерный текст: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шопинг. Когда отдам? Когда Россию победю... побежу... побегу», — написала дипломат.

Ранее представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о предоставлении экстренной помощи Израилю без выделения в рамках одного документа средств для Украины. Демократы настаивают на необходимости предоставления одновременной помощи Тель-Авиву и Киеву. Сенаторы также заявили, что разрабатывают свой собственный законопроект о дополнительном финансировании и надеются скоро представить его на голосование.