«Раньше могли застрелить»: почему на Украине стали защищать русский язык Донецкий политик Пургин: травля русскоязычных Украины перешла на бытовой уровень

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

Ольга Стефанишина

На Украине нет русского национального меньшинства, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, которые приводит издание «Европейская правда», есть только украинцы, часть которых разговаривает на русском языке. В то же время СМИ страны стали публиковать статьи о языковых скандалах, в которых политики и общественные деятели высказываются в поддержку русского языка. Почему тема защиты русского языка перестала быть запретной на Украине и что это значит — в материале NEWS.ru.

Как гражданам Украины отказывают в праве на национальность

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила на пресс-конференции 9 ноября, что в ее стране нет русского меньшинства, а есть украинцы, часть из которых разговаривает на русском языке. В пример она привела себя как выросшую в Одессе: «Когда хочу, разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском».

Зампремьера сообщила журналистам, что в переговорах с Евросоюзом по обеспечению прав меньшинств не стоит вопрос защиты «русского меньшинства», несмотря на то что тема обеспечения прав малых народов очень важна на пути Украины к членству в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября подписал принятый парламентом закон о национальных меньшинствах. Таким образом он выполнил рекомендацию Еврокомиссии.

Закон о национальных меньшинствах Верховная рада Украины приняла в конце 2022 года. Он гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка «в пределах, не противоречащих закону».

Почему языковые скандалы участились на Украине

Языковые скандалы возникают на Украине в последнее время постоянно и вызывают огромный общественный резонанс, утверждает издание «Страна.ua». Примеров, по данным журналистов, в стране появилось много. Наиболее показательным был случай с русскоязычным таксистом, который стал популярным в соцсетях и в СМИ. Инцидент произошел в Киеве 26 октября.

Пассажирки такси потребовали от водителя говорить на украинском языке, после чего он назвал их «больными людьми» и предложил покинуть машину. Перепалку женщины сняли на смартфон и выложили в соцсети.

Компания Bolt, под чьим брендом работал таксист, официально сообщила, что разрывает с ним все трудовые отношения, и предложила свое сотрудничество правоохранительным органам, если они сочтут нужным расследовать инцидент. Но вся эта история вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Соцсети были заполнены как комментариями с осуждением таксиста, так и словами в его поддержку. Многие на Украине раскритиковали позицию перевозчика.

Проявили внимание к истории и политики. Таксиста поддержали лидер депутатской группы в Верховной раде «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, депутат Артем Дмитрук и экс-советник офиса президента Алексей Арестович (признан в РФ экстремистом и террористом). Они пообещали таксисту помощь в поиске новой работы. Комментируя ситуацию, Арестович охарактеризовал ее как «нападение мовного „Талибана“ (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru)». Украинская певица Светлана Лобода заявила, что предложила уволенному за русский язык киевскому таксисту работу.

В украинских СМИ все громче звучат голоса протеста против притеснения русскоязычных на Украине. Как отмечают журналисты, в обсуждение проблемы включились рядовые граждане, в то время как раньше эту тему продвигали в основном политики.

Фото: Oleksii/Chumachenko/Keystone Press Agency Credit: Global Look Press После февраля 2022 года украинские радикалы запустили кампанию под лозунгами «Если ты патриот Украины — говори по-украински», «Русский язык — язык врага»

Как на украинизацию общества повлияла СВО

До начала СВО социологические опросы показывали, что языковой вопрос не является значимым для населения. Политика украинизации оказывала не столь большое влияние на реальную жизнь людей. В порядке вещей было то, что многие граждане Украины вообще не говорили по-украински, при этом спокойно жили и работали, если не стремились стать госслужащими.

Однако после 24 февраля 2022 года местные радикалы запустили кампанию под лозунгами: «Если ты патриот Украины — говори по-украински», «Русский язык — язык врага», «Не бывает русскоязычных украинцев». Сторонники украинизации увидели возможность ликвидировать в стране фактическое двуязычие, которое их давно раздражало. В какой-то степени эта кампания имела успех, пишут украинские СМИ.

Русскоязычных граждан стали вынуждать переходить на «мову», что не могло не породить протестные настроения. Их пока было опасно публично демонстрировать на улицах, но в соцсетях развернулись жаркие дискуссии на эту тему. В последнее время несогласие с украинизацией стало еще более открытым и ожесточенным. Как отмечают наблюдатели, люди стали массово защищать свое право говорить на русском языке. В сентябре нынешнего года Киевский международный институт социологии провел исследование для консультативной миссии ЕС на Украине. Согласно его результатам, 45% украинцев считают, что в стране есть дискриминация по языковому признаку.

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Многие граждане Украины вообще не говорили по-украински, при этом спокойно жили и работали, если не стремились стать госслужащими

Почему на Украине заговорили о защите русского языка

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru призвал не обольщаться заявлениями в поддержку русского языка. Он считает, что тему притеснения русскоязычных граждан украинские политики и общественные деятели поднимают, как правило, когда им это выгодно. По его словам, нынешние публикации в украинских СМИ о давлении на русскоязычных граждан говорят о том, что в стране готовятся к возможным президентским выборам, но не к «реабилитации русского языка на законодательном уровне».

«Это очередные политические игры. В стране почти 90% граждан свободно владеют русским языком. Поэтому о якобы защите русского языка заговорили те, кто намерен баллотироваться в президенты. А простые люди, слушая таких политиков, подумали, что пришел момент, когда можно высказать свою позицию о языке», — сказал экс-депутат.

По словам Килинкарова, это не означает, что украинская власть в целом изменила свое отношение к русскому языку, напротив, после выборов атаки на него продолжатся.

«Все украинские президенты приходили во власть на лозунгах о защите русского языка. Но как только выборы заканчивались, вновь начиналось ущемление прав русскоязычных людей. Так будет и сейчас. Просто Арестович и Бойко задумались об участии в возможных в 2024 году президентских выборах — это предвыборный ход», — заключил Килинкаров.

Он напомнил, что еврочиновники, говоря о необходимости интеграции Украины в ЕС, очень однобоко поднимают вопрос о правах национальных меньшинств на Украине.

«Удивительно, но русских людей эти еврочиновники вообще в стране не видят. Они готовы рассматривать проблемы притеснения венгров, болгар, но только не русских», — отметил экс-депутат.

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости Спиридон Килинкаров

Почему травля русскоязычных на Украине усиливается

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич полагает, что русский язык стал объектом торга между Киевом и Брюсселем. Украинские власти хотят показать себя перед ЕС цивилизованными «европейцами» и для этого готовы допустить некую дискуссию о языке в обществе перед переговорами о кандидатском статусе страны.

«Сначала они довели этот вопрос до идиотизма, согласно которому готовы были чуть ли не расстреливать своих граждан за русский язык. Теперь они как бы идут на какой-то компромисс, чтобы его продать Брюсселю. На интересы русскоязычных граждан им наплевать», — отметил Межевич в беседе с NEWS.ru.

Проблема русского языка получила на Украине общественный резонанс не потому, что этого захотели власти, а из-за того, что травля русскоязычных людей усилилась, убежден бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин.

«Травля русскоязычных перешла на бытовой уровень. Могут начать травить любого человека в любой момент, когда он заговорит по-русски. Озвучиваются не примеры защиты прав русскоязычных, а именно случаи их притеснения. Случай с киевским таксистом это только подтверждает — не он стал записывать инцидент, а две тети, которые сознательно провоцировали его на скандал. Когда Путин говорит об украинском нацизме, он знает, о чем он говорит: украинские власти разрешили травить русских и калибровать их по языковому принципу», — подчеркнул Пургин в беседе с NEWS.ru.

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