СМИ узнали о попытках Зеленского начать переговоры с Трампом «Страна»: Зеленский пытался дозвониться Трампу с целью провести переговоры

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до бывшего лидера США Дональда Трампа и провести с ним переговоры, сообщает украинское издание «Страна». Утверждается, что таким образом команда главы государства надеется получить новую американскую финансовую помощь.

Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского, — говорится в материале.

Владимир Зеленский 5 ноября предложил Трампу посетить Украину, однако республиканец не принял это предложение. По его словам, с Киевом контактирует нынешний глава Белого дома Джо Байден и он не хотел бы создавать конфликт интересов.

Ранее Трамп заявил, что по тому, как американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине, можно судить о плохом положении дел в Киеве. Он добавил, что так было и с Афганистаном, когда ВС США покидали страну.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров ранее предположил, что Штаты уже ведут поиски кандидатуры на место Зеленского. По словам бывшего госчиновника, Белый дом рассматривает разные способы смены власти на Украине, однако выборы остаются приоритетным путем.