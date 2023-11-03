Вплоть до Киева: какие новые области могут войти в состав РФ после СВО Экс-депутат Рады Килинкаров: новые границы будут там, где остановится армия РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Ряд сенаторов от Республиканской партии США заявили, что после окончания специальной военной операции Россия, вероятно, сохранит контроль над частью Украины. Все больше американских политиков осознают неизбежность поражения Киева и выражают сомнения в том, стоит ли дальше вооружать украинскую армию. Что известно о настроениях в США, какие новые области могут войти в состав России и как будет проходить их интеграция, — в материале NEWS.ru.

Что в США говорят о новых территориях в составе РФ

В Республиканской партии США предположили, что после окончания СВО часть украинской территории останется под контролем России, сообщает американская газета Politico. При этом не уточняется, о каких именно территориях идет речь.

Издание процитировало сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, который заявил, что военные цели президента Украины нереализуемы и даже ближайшее окружение Владимира Зеленского начинает сомневаться в его решениях.

«Все закончится тем, что Россия получит контроль над частью украинской территории и будет урегулирование через мирные переговоры. Я говорю об этом уже год. Это было очевидно для любого, кто обращал внимание на реальное положение дел на местах», — сказал политик.

Журналисты отмечают, что идея о неминуемом поражении Киева находит все больший отклик среди американских конгрессменов, которые начинают сомневаться в том, есть ли смысл и дальше оказывать поддержку ВСУ.

Фото: МО РФ ВС РФ

Почему в США утратили веру в ВСУ

По данным Politico, конгрессмены утвердились в невозможности победы над Россией после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не сможет провести обещанное контрнаступление, и рассказал, что Киев не оправдал надежды Запада.

Напомним: в интервью журналу The Economist от 1 ноября он подчеркнул, что ситуация на фронте зашла в тупик, и отметил, что единственное, что поможет Украине прорвать российскую оборону, это резкий технологический скачок.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <...> Мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Залужного о тупиковой ситуации подчеркнул, что Россия последовательно продолжает проведение СВО и выполнит все поставленные цели. Он отметил, что, Украине пора понять, насколько абсурдно говорить о возможной победе Киева, чем раньше это осознают, тем скорее откроются какие-то перспективы.

Что в США говорили о возможном окончании СВО

24 октября претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал Белый дом признать переход части регионов Украины в состав России ради скорейшего окончания российско-украинского кризиса. По его словам, Запад должен предоставить гарантии, что НАТО не предоставит членство Киеву, а также пойти на договоренности, которые предполагают заморозку текущих линий контроля и переход русскоговорящих регионов в состав РФ.

23 октября американский журналист Гарланд Никсон также предположил, что после конца СВО Россия будет иметь контроль над всеми необходимыми ей территориями Украины, а возможно, и над всей страной.

«Когда всё закончится, Россия возьмет под свой контроль любые нужные ей украинские территории, а может, и всю территорию Украины», — отметил он.

По его словам, администрацию украинского президента в недалеком будущем ждет катастрофа, так как у Киева заканчиваются солдаты и вооружение, а Запад не может и дальше продолжать оказывать ему поддержку.

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

О каких территориях Украины говорят в США

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru разъяснил слова американского сенатора. Москва сохранит контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, которые, согласно Конституции РФ, уже входят в состав России.

При этом Килинкаров допустил, что если «фронт рухнет» и пойдет активное наступление ВС РФ, то новые границы могут быть очерчены в зависимости от того, где именно остановится продвижение российской армии.

«Думаю, в этом случае все процедуры будут оформлены так же, как это происходило с уже присоединенными территориями. Трудно точно сказать, но, думаю, логика будет та же», — пояснил Килинкаров.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что если Украина продолжит сопротивление, то Россия может присоединить к себе новые подконтрольные Киеву территории. По его словам, вхождение новых областей в состав РФ будет зависеть от политического курса Украины и ситуации на линии соприкосновения.

«Если Украина продолжит свое никому не нужное сопротивление, то дальше условия будут хуже. Если Россию вынудят наступать дальше, встанет вопрос о новом расширении границ. Во многом это зависит от того, как будет вести себя Киев и как будут развиваться действия на фронте», — резюмировал он.

Корнилов подчеркнул, что российские власти пока официально не обнародовали планы по вхождению новых регионов в состав РФ. Он напомнил позицию российского президента Владимира Путина о том, что кризис между Москвой и Украиной не является территориальным спором, а связан с борьбой за безопасность России.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Какие конкретно области могут войти в состав РФ

2 ноября Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что в состав России могут войти пять областей Украины — Харьковская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Сумская. Однако он считает, что по результатам СВО к РФ могут присоединить и другие украинские регионы.

«Это исторически российские территории — Харьковская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Сумская области... Но, думаю, на этом все не закончится, так как Киев, Киевская область тоже принадлежат исторически России. После СВО если что и останется, то Западная Украина. Перечисленные области — это минимум, который войдет в состав России», — отметил Липовой.

Тем же днем бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что для защиты русского населения Москва может присоединить Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы. Он сказал, что если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20–30% своей территории.

«Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России», — отметил Риттер.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал NEWS.ru, что в состав России могут войти еще шесть областей — Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Сумская и Днепропетровская. По его словам, это исконно русские территории, которые присоединились к Российской империи стараниями и кровью предков.

«Надеюсь, что и до Киева дойдет очередь, это было бы вообще отлично», — заключил сенатор.

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