Песков оценил слова Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик Песков: РФ продолжает проведение СВО, все цели должны быть выполнены

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Дмитрий Песков

Россия продолжает специальную военную операцию и выполнит все ее цели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал слова главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что конфликт зашел в тупик. В Кремле так не считают, заявил Песков.

Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены, — сообщил Песков.

На Украине давно должны понять, что абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя, отметил Песков. Он добавил, что, чем раньше это поймут в Киеве, тем скорее откроются какие-то перспективы.

Ранее Залужный в интервью журналу Economist высказал мнение, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. Он отметил, что «глубокого и красивого прорыва» ВСУ не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что заявления Залужного о тупике на фронте объясняются провалом наступления. По его мнению, речь идет о полном крахе планов США на контрнаступление украинской армии.