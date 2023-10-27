Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году в российской армии появятся новые формирования. В том числе еще один армейский корпус и флотилия. Какие причины для создания новых частей назвал политик, где и как они будут дислоцированы? Какая мотивация преобладает у тех, кто будет в них служить? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что конкретно сказал Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году Вооруженные силы России будут расширены — в них дополнительно появится еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия. По его словам, это увеличение необходимо ради безопасности и защиты независимости страны.

В ходе совещания, посвященного комплектованию вооруженных сил, политик напомнил: ситуация в мире и вокруг России остается напряженной, кризисной, и не только вокруг Украины, но и других соседних стран, в которых НАТО наращивает свой потенциал.

«В связи с этим информирую вас, что верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году. Именно высокий патриотический дух и желание граждан нашей страны защищать свою родину и позволяет продолжить активный набор военнослужащих», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что координировать эту работу будет лично он — по поручению президента России Владимира Путина. А также сообщил, что с начала года на службу по контракту поступило примерно 305 тыс. человек. Еще 80 тыс. пошли добровольцами, уточнил он. Ежедневно контракт заключают более 1,6 тыс. человек, пояснил Медведев.

Пункт отбора на военную службу по контрактуФото: Сергей Булкин/NEWS.ruПункт отбора на военную службу по контракту

В сентябре зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин утверждал, что для СВО будет достаточно в общей сложности около полумиллиона контрактников. Ранее Путин заявил, что за полгода контракт с ВС РФ заключили порядка 270 тысяч человек.

Россия видит резкое усиление угроз по периметру своих границ, в том числе в связи с усилением военного потенциала на восточном фланге НАТО. Именно с этим и связано расширение численности ВС РФ, считает завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин.

«На восточном фланге во многих государствах вроде Польши, Прибалтики и Чехии усиливается присутствие США и других нерегиональных стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду», — сказал в беседе с NEWS.ru эксперт.

С этим и связан пересмотр приоритетов военного строительства, рост военных расходов и численности вооруженных сил, пояснил он.

Куда могут быть направлены новые соединения

Тебин напомнил, что даже сейчас в СВО участвует далеко не 100% Вооруженных сил РФ, так как помимо кризиса на Украине перед Россией стоят и другие вызовы. Он предположил, что новые соединения будут прежде всего нужны для обеспечения безопасности в других направлениях.

«Есть много направлений, где могут быть потенциальные риски и которые нельзя оголять, в том числе в Европе, Арктике, на Дальнем Востоке, Кавказе и в Центральной Азии», — заключил эксперт.

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин считает, что новый корпус будет дислоцирован рядом с Петербургом, на Карельском перешейке, ведь Финляндия перестала быть нейтральным государством.

«Финляндия сейчас — член НАТО и достаточно агрессивная страна. Несомненно, на финской границе будет усиление российского военного присутствия», — пояснил NEWS.ru военный эксперт.

«Будет армия в полтора миллиона человек. Такой план реализуется. Особо большого времени на реализацию нет, поэтому все будет проходить в сжатые сроки. Такой опыт уже имеется, в том числе для целей специальной военной операции», — добавил Дандыкин.

Он выразил уверенность, что новые части соответственно получат и новую модернизированную технику, в том числе артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.

«Естественно, с новыми соединениями армия России станет сильнее. Вполне возможно, также дополнительно будет разворачиваться армейская авиация», — поясняет он.

Военнослужащий ВС РФФото: Сергей Петров/NEWS.ruВоеннослужащий ВС РФ

Что новые соединения дадут боевому потенциалу России

По словам Тебина, реализация планов, о которых сообщил Медведев, потребует много ресурсов и времени, но по итогу боеспособность армии повысится. При этом эксперт подчеркнул: боеспособность складывается из множества различных факторов, в том числе внешних.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков также указал NEWS.ru, что на формирование новых соединений потребуется время.

«Сформировать новый корпус — это, понятное дело, укомплектовка, вооружение, бронетехника. И самое главное — тренировка людей, заключающих контракт», — сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение, что новый корпус и другие соединения будут участвовать в СВО.

«То, что сейчас происходит в зоне спецоперации, — это бои местного значения. Эти бои ведут подразделения, которые находятся там достаточно давно и которые меняют друг друга на ротационной основе, поэтому резерв остается нетронутым. Так что не факт, что новый корпус будет участвовать в боях», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Какова мотивация российских контрактников

Дандыкин отметил, что в новых формированиях в основном будут контрактники, но при этом срочная служба в России сохранится.

«Нужно найти кадры, нужна техника, решить, какое у них будет вооружение. Составляются штаты, подгоняются цифры: сколько рядовых, сержантов, офицеров, сколько гражданского персонала. Серьезная работа», — подчеркнул он.

По его словам, обычно новые соединения разворачиваются на основе уже готовых гарнизонов и полигонов, к примеру полков, и новые соединения, вероятно, также не станут исключением.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 октября заявил журналистам, что рост желающих служить в вооруженных силах связан не только с высоким уровнем патриотизма, но и с хорошими финансовыми условиями в армии.

«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия. Речь идет о достаточно внушительном контракте. Для многих эти условия являются действительно определяющими», — отметил он.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне проведения спецоперацииФото: Никита Цицаги/NEWS.ruСамоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне проведения спецоперации

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в тот же день в Госдуме, заявил, что общий объем расходов на обеспечение обороноспособности страны в 2024 году составит почти 11 трлн рублей. «Если быть точным — 10,8 трлн рублей. И существенно возрастет по сравнению с предшествующими годами», — рассказал министр.

Силуанов подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства и поддержка участников СВО стали ключевой задачей. Запланированные на следующий год ресурсы определены совместно с силовыми ведомствами и позволят решать задачи, поставленные в рамках СВО, включая поставки оружия и техники и обеспечение военных, заявил он.

Тебин выразил мнение, что расширение армии должно опираться на развитый гражданский сектор экономики.

«В этом контексте особую роль приобретает человеческий потенциал — в текущих политических и демографических условиях спрос на квалифицированные кадры растет везде. Развитие человеческого потенциала становится первостепенной задачей, в том числе и в вопросе национальной безопасности», — сказал эксперт.

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