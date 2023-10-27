РФ создает новый армейский корпус: для чего, где будет, пойдет ли на СВО Военный эксперт Леонков: новый армейский корпус не будет участвовать в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году в российской армии появятся новые формирования. В том числе еще один армейский корпус и флотилия. Какие причины для создания новых частей назвал политик, где и как они будут дислоцированы? Какая мотивация преобладает у тех, кто будет в них служить? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что конкретно сказал Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году Вооруженные силы России будут расширены — в них дополнительно появится еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия. По его словам, это увеличение необходимо ради безопасности и защиты независимости страны.

В ходе совещания, посвященного комплектованию вооруженных сил, политик напомнил: ситуация в мире и вокруг России остается напряженной, кризисной, и не только вокруг Украины, но и других соседних стран, в которых НАТО наращивает свой потенциал.

«В связи с этим информирую вас, что верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году. Именно высокий патриотический дух и желание граждан нашей страны защищать свою родину и позволяет продолжить активный набор военнослужащих», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что координировать эту работу будет лично он — по поручению президента России Владимира Путина. А также сообщил, что с начала года на службу по контракту поступило примерно 305 тыс. человек. Еще 80 тыс. пошли добровольцами, уточнил он. Ежедневно контракт заключают более 1,6 тыс. человек, пояснил Медведев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пункт отбора на военную службу по контракту

В сентябре зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин утверждал, что для СВО будет достаточно в общей сложности около полумиллиона контрактников. Ранее Путин заявил, что за полгода контракт с ВС РФ заключили порядка 270 тысяч человек.

Россия видит резкое усиление угроз по периметру своих границ, в том числе в связи с усилением военного потенциала на восточном фланге НАТО. Именно с этим и связано расширение численности ВС РФ, считает завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин.

«На восточном фланге во многих государствах вроде Польши, Прибалтики и Чехии усиливается присутствие США и других нерегиональных стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду», — сказал в беседе с NEWS.ru эксперт.

С этим и связан пересмотр приоритетов военного строительства, рост военных расходов и численности вооруженных сил, пояснил он.

Куда могут быть направлены новые соединения

Тебин напомнил, что даже сейчас в СВО участвует далеко не 100% Вооруженных сил РФ, так как помимо кризиса на Украине перед Россией стоят и другие вызовы. Он предположил, что новые соединения будут прежде всего нужны для обеспечения безопасности в других направлениях.

«Есть много направлений, где могут быть потенциальные риски и которые нельзя оголять, в том числе в Европе, Арктике, на Дальнем Востоке, Кавказе и в Центральной Азии», — заключил эксперт.

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин считает, что новый корпус будет дислоцирован рядом с Петербургом, на Карельском перешейке, ведь Финляндия перестала быть нейтральным государством.

«Финляндия сейчас — член НАТО и достаточно агрессивная страна. Несомненно, на финской границе будет усиление российского военного присутствия», — пояснил NEWS.ru военный эксперт.

«Будет армия в полтора миллиона человек. Такой план реализуется. Особо большого времени на реализацию нет, поэтому все будет проходить в сжатые сроки. Такой опыт уже имеется, в том числе для целей специальной военной операции», — добавил Дандыкин.

Он выразил уверенность, что новые части соответственно получат и новую модернизированную технику, в том числе артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.

«Естественно, с новыми соединениями армия России станет сильнее. Вполне возможно, также дополнительно будет разворачиваться армейская авиация», — поясняет он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Что новые соединения дадут боевому потенциалу России

По словам Тебина, реализация планов, о которых сообщил Медведев, потребует много ресурсов и времени, но по итогу боеспособность армии повысится. При этом эксперт подчеркнул: боеспособность складывается из множества различных факторов, в том числе внешних.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков также указал NEWS.ru, что на формирование новых соединений потребуется время.

«Сформировать новый корпус — это, понятное дело, укомплектовка, вооружение, бронетехника. И самое главное — тренировка людей, заключающих контракт», — сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение, что новый корпус и другие соединения будут участвовать в СВО.

«То, что сейчас происходит в зоне спецоперации, — это бои местного значения. Эти бои ведут подразделения, которые находятся там достаточно давно и которые меняют друг друга на ротационной основе, поэтому резерв остается нетронутым. Так что не факт, что новый корпус будет участвовать в боях», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Какова мотивация российских контрактников

Дандыкин отметил, что в новых формированиях в основном будут контрактники, но при этом срочная служба в России сохранится.

«Нужно найти кадры, нужна техника, решить, какое у них будет вооружение. Составляются штаты, подгоняются цифры: сколько рядовых, сержантов, офицеров, сколько гражданского персонала. Серьезная работа», — подчеркнул он.

По его словам, обычно новые соединения разворачиваются на основе уже готовых гарнизонов и полигонов, к примеру полков, и новые соединения, вероятно, также не станут исключением.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 октября заявил журналистам, что рост желающих служить в вооруженных силах связан не только с высоким уровнем патриотизма, но и с хорошими финансовыми условиями в армии.

«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия. Речь идет о достаточно внушительном контракте. Для многих эти условия являются действительно определяющими», — отметил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне проведения спецоперации

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в тот же день в Госдуме, заявил, что общий объем расходов на обеспечение обороноспособности страны в 2024 году составит почти 11 трлн рублей. «Если быть точным — 10,8 трлн рублей. И существенно возрастет по сравнению с предшествующими годами», — рассказал министр.

Силуанов подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства и поддержка участников СВО стали ключевой задачей. Запланированные на следующий год ресурсы определены совместно с силовыми ведомствами и позволят решать задачи, поставленные в рамках СВО, включая поставки оружия и техники и обеспечение военных, заявил он.

Тебин выразил мнение, что расширение армии должно опираться на развитый гражданский сектор экономики.

«В этом контексте особую роль приобретает человеческий потенциал — в текущих политических и демографических условиях спрос на квалифицированные кадры растет везде. Развитие человеческого потенциала становится первостепенной задачей, в том числе и в вопросе национальной безопасности», — сказал эксперт.

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