Медведев назвал число поступивших на военную службу россиян Медведев: в 2023 году на военную службу поступили практически 385 тысяч человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году сообщил, что в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступили практически 385 тысяч военнослужащих. Из этого числа подписали с ВС РФ контракт 305 тысяч человек.

По данным Министерства обороны РФ, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч военнослужащих. Из них 305 тысяч — зачисленные по контракту. Около 80 тысяч человек — добровольцы, — сказал Медведев.

Он добавил, что темпы отбора на военную службу по контракту существенно возросли — каждый день с российской армией заключают контракты более 1600 человек. Медведев отметил, что ситуация в мире остается напряженной. В том числе он обратил внимание на сопредельные страны, где НАТО постоянно наращивает военный потенциал. В связи с этим будет увеличена численность вооруженных сил.

В том числе в следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. <...> Координировать эту работу поручено мне, — заявил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию.

В сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что для работы на территории СВО российской армии будет достаточно в общей сложности около полумиллиона контрактников. Путин ранее говорил, что за первые полгода в России контракт с ВС заключили порядка 270 тысяч человек.