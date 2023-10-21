Большой распил $106 млрд: кому достанется обещанная Байденом помощь Украине Военный эксперт Литовкин заявил, что Украина не получит обещанные США $60 млрд

Фото: Flickr/Gage Skidmore

Президент Джо Байден в пятницу запросил у конгресса больше $106 млрд на помощь Украине, Израилю и другим союзникам. Львиную долю — $61,3 млрд — Байден просит для Украины и лишь $14,3 млрд — для Израиля. Кроме того, Тель-Авиву решено перенаправить часть снарядов, обещанных было Киеву. Но республиканцы в конгрессе выступили против увязки вопросов Израиля и Украины в одном пакете. Удастся ли Байдену продавить их сопротивление — в материале NEWS.ru.

Для кого Байден просит деньги

Американский президент Джо Байден направил в конгресс официальную просьбу оказать Украине и Израилю дополнительную военную и иную помощь. Как заявил Белый дом, общая сумма достигает $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить $14,3 млрд.

Как указывается в документе, администрация США, в частности, просит выделить $61,3 млрд для поддержки Украины и на сопутствующие расходы. Кроме того, на поддержку Киева предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС, $7,5 млрд — по линии Космических сил США.

Днем ранее Reuters со ссылкой на собственные источники в администрации сообщило, что из запрошенной суммы $14,4 млрд пойдут на ведение разведки в пользу Киева, а $481 млн — на работу с украинскими беженцами, прибывшими в США. Часть денег из пакета направят Тайваню и на обеспечение безопасности границы с Мексикой, где продолжается кризис с нелегальной миграцией, в том числе и на строительство стены (против чего Байден резко возражал, пока президентом был Дональд Трамп).

До этого Байден выступил с обращением, в котором назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его словам, выделяемые средства позволяют не подвергать опасности Вооруженные силы США и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.

Фото: МО Украины

Срочность, с которой Байден запросил деньги, объясняется готовящейся наземной операцией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в материалах СМИ.

При этом весьма непропорциональное распределение помощи в пользу Киева на фоне обострения конфликта вокруг сектора Газы критически восприняла республиканская часть конгресса.

В связи с этим эксперты задаются вопросами, не использует ли Байден тему Израиля ради продвижения своей главной внешнеполитической повестки в противостоянии с Россией и не может ли распределение помощи поменяться «по ходу дела».

Сможет ли Байден получить согласие парламента на выделение денег

Американист Борис Межуев уверен, что сама «пакетность» помощи союзникам станет в конгрессе предметом раздоров и одновременно поводом для торга.

«Республиканцам будет дана возможность протестовать, затем начнется согласование. Возможно, это действительно хитрый ход Байдена, чтобы дать возможность республиканцам показать избирателям свою политическую волю, но при этом все равно в итоге обеспечить прохождение законопроекта», — сказал NEWS.ru эксперт.

По словам Межуева, пока республиканцы выступают против увязывания помощи Израилю с Украиной. «Это вызывает неприятие, это считают обманом. На республиканской конференции недавно говорили, что партия не допустит подобной связки, что вопросы Израиля и Украины надо рассматривать отдельно. И при этом тратиться на Украину они явно не желали», — пояснил американист.

Фото: МО Украины

Однако, по мнению Межуева, в итоге деньги Киев все равно получит — особенно если на пост временного спикера нижней палаты конгресса сейчас утвердят умеренного республиканца Патрика Макгенри, который устраивает и демократов. В таком случае он сможет провести голосование. «С Макгенри у демократов точно получится надавить на колеблющихся республиканцев и собрать нужный перевес при голосовании», — предрекает Межуев.

Как повлияют новые деньги на ситуацию с Украиной

Двухпартийная поддержка со стороны Соединенных Штатов «невероятно обнадеживает» Украину и ее войска, заявил в пятницу президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с Байденом.

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, что большая часть из обещанных сумм с самого начала не предусмотрена для украинского бюджета.

«Это деньги, направленные на поддержку американского ВПК, который должен создавать оружие якобы для Украины, а на самом деле в том числе и для самих Соединенных Штатов. Это наивное представление, что $60 млрд напрямую идут на Украину», — сказал эксперт NEWS.ru.

Литовкин пояснил, что деньги направляются американским фирмам, которые производят оружие и доставляют его на Украину, на оплату американских инструкторов и наемников, которые обучают солдат ВСУ применять западное оружие, и так далее. «Совсем немного этих денег идет на содержание украинской армии», — заключил эксперт.

Часть денег съест «жадная украинская коррупция»

Как считает экс-депутат Верховной рады Олег Царев, даже если конгрессмены утвердят выделение $60 млрд, до Киева дойдет гораздо меньше денег, да и те могут быть потрачены не совсем по назначению.

«В прошлом году обещали и $160 млрд, и $113 млрд, а потом, когда я посчитал, то оказалось, что до Украины дошло чуть меньше $30 млрд, — то же самое может быть и сейчас. То есть большие суммы из пакета „помощи Украине“ тратятся на вещи, не связанные напрямую с Украиной, — на собственные вооруженные силы в Европе, на ремонт здания американского посольства в Киеве и так далее. Факт в том, что без зарубежного финансирования Украину ждет катастрофа. Половина бюджета Киева — это военные расходы, а все остальное финансируется полностью из зарубежных денег», — сказал беседе с NEWS.ru Царев.

Часть денег из выделенной помощи исчезнет вследствие коррупции, которая «по-прежнему зашкаливает на Украине», добавил Царев. Он отметил, что недавний приезд в Киев финансовых проверяющих от США и ЕС как раз свидетельствует об этом.

Пентагон перенаправит Израилю обещанные Украине снаряды

В четверг стало известно, что Минобороны США планирует направить на помощь ЦАХАЛ десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, которые изначально предназначались для Украины.

Фото: Air Force/Staff Sgt. Marco A. Gomez

По мнению американских официальных лиц, перенаправление снарядов не окажет непосредственного влияния на боеспособность ВСУ. Однако неясно, смогут ли США по-прежнему помогать Украине в должном объеме в том случае, если конфликт Израиля и ХАМАС усугубится и распространится на Ближневосточный регион, посетовали они.

Сомнения, которые возникли за океаном в коридорах власти, не остались незамеченными и в далекой зоне СВО. Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский отметил: в последнее время часто говорят о том, что большая война послужила бы хорошим способом выхода из трудного положения, в котором оказалась американская экономика.

«Но большая война — это формула с немалым количеством переменных, и результат может быть непредсказуемым. Поэтому проще, видимо, собрать войну из лоскутов, представив СВО или события на Ближнем Востоке разными фронтами одной войны, в которой Штаты ведут бескомпромиссный бой за все разумное, доброе, вечное», — считает полковник.

«Поздравляем Украину — она падет смертью храбрых во имя стабилизации американской финансово-экономической системы», — не без иронии предположил в своем Telegram-канале Ходаковский.

Читайте также:

«Газу ждут ковровые бомбардировки»: какой будет операция «Железные мечи»

ФАБ, «Тосочка», Ка-52: какое грозное оружие России пугает Запад и Украину

Колоссальные потери ВСУ: сколько попыток наступления осталось у Киева

«Ситуация ужасная»: посол Ирана заявил о жестоких убийствах палестинцев