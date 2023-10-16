Колоссальные потери ВСУ: сколько попыток наступления осталось у Киева Что известно о потерях Украины и как это повлияет на ход СВО

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Разбитая украинская бронетехника

В ходе контрнаступления украинская армия понесла колоссальные потери, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, они в восемь раз превысили российские. Как это отразится на ходе боевых действий, смогут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсировать потери, ждать ли наступление зимой — в материале NEWS.ru.

Что сказали Путин и Шойгу о потерях украинской армии

Президент России Владимир Путин дал интервью Центральному телевидению Китая. «Начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — 1 к 8 примерно, если в соотношении», — сообщил Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании у Путина в понедельник заявил, что за время контрнаступления противник потерял сотни танков и 1,5 тысячи бронированных машин из-за того, что ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии фронта.

Бывший глава правительства ЛНР политолог Марат Баширов говорит, что, по разным данным, число убитых солдат и офицеров ВСУ — примерно 300–400 тысяч.

«Плюс к этому чисто математически при таких цифрах должно быть еще около 800 тысяч раненых. Огромная, к слову, цифра. И какое-то количество из них уже нельзя вернуть в строй, но на их лечение и реабилитацию Киев все равно вынужден тратить средства и отвлекать медперсонал», — пояснил в беседе с NEWS.ru Баширов.

Что говорят о потерях украинцы

На большие потери жалуются и украинские пленные. Так, в середине октября сдавшийся солдат ВСУ Александр Бень рассказал, как было уничтожено более 60% личного состава его подразделения — пятой роты 117-й отдельной механизированной бригады, наступавшей в Запорожской области. По словам пленного, его сослуживцы погибли в результате обстрелов из танков, минометов и гранатометов. Бень также рассказал о больших проблемах в ВСУ с продовольствием.

Фото: МО РФ

Военнослужащие РФ тоже отмечают большие потери противника. Командир танкового взвода ВС России с позывным Сова, которого цитируют РИА Новости, оценивает потери украинских войск во время наступления на Запорожском направлении в 300–400 человек в сутки.

В сентябре исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной раскрыл, что украинская армия за год потеряла до 90% личного состава, прибывшего в подразделения осенью 2022 года. Он призвал экстренно пополнить части, дислоцированные на фронте.

Другой представитель того же военкомата Полтавской области Роман Истомин добавил, что все военнообязанные граждане должны быть готовы к отправке на фронт. «Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — сказал представитель военкомата.

Чем обусловлены большие потери ВСУ

Одной из основных причин рекордных потерь ВСУ Баширов называет превосходство российских войск в авиации. «Доминирование Вооруженных сил России и переоснащение их барражирующими боеприпасами (боевые БПЛА. — NEWS.ru) вместе с использованием большого количества беспилотников привело к тому, что у ВСУ за последние восемь месяцев окончательно погибли кадровые хорошо обученные части. То есть те люди, которые годами профессионально готовились к войне», — пояснил Баширов.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что ВСУ понесли потери, так как российские войска использовали современное вооружение.

«Наши войска используют современную, причем уникальную, боевую технику. Те же системы „Солнцепек“, которые наносят огромный ущерб противнику, и другие образцы», — отметил в беседе с NEWS.ru Бартош.

В отличие от ВСУ с их большим количеством низко обученных военных, российские войска постоянно совершенствуют боевую подготовку, добавил Бартош. «Качество подготовки наших солдат постоянно повышается. Это очень важный момент», — сказал эксперт.

Фото: МО РФ

Смогут ли ВСУ компенсировать потери новой мобилизацией

В субботу на Украине был издан приказ — всем военнообязанным явиться в военкоматы, чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков, уточнил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ», — заявил Фитьо.

Мобилизация вызывает недовольство у украинского населения. Местные паблики сообщили в субботу, что мужчины, работающие в женском ФК «Кривбасс», решили не возвращаться из зарубежной командировки. SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев в составе делегации женской футбольной команды уехали в Европу, где шла подготовка к матчам женской Лиги чемпионов. Обратно они не прилетели. Об их бегстве «Кривбасс» сообщил полиции, Министерству спорта и Госпогранслужбе.

Это уже не первый случай побега военнообязанных. За несколько дней до этого футболист «Шахтера» Александр Распутько уехал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА, состоявшегося в Бельгии, и попросил политического убежища.

Тем временем украинские власти ужесточают правила мобилизации — по сообщениям украинских СМИ, третья группа инвалидности перестала быть причиной для брони.

«Здоровых, очевидно, уже не хватает. В бой будут отправлять сердечников, астматиков и эпилептиков. Их единственная задача — погибнуть, — написал военкор Александр Коц в Telegram-канале. — Вряд ли инвалиды третьей группы смогут днями напролет ходить в бронежилете, спать в холодных окопах и питаться солдатской кашей».

По мнению Марата Баширова, ВСУ восполняют потери более пожилыми украинцами. «Одно дело — это молодой человек, физически подготовленный в его 25–30 лет, и совсем другое дело — когда мы берем мужчин в возрасте 45+. И мотивация разная, и физическое состояние. При таких больших потерях Украина остается без адекватных резервов, то есть дальше ситуация с качеством пополнений будет только ухудшаться», — пояснил политолог.

Александр Бартош добавил, что при «насильственной» мобилизации боевые качества личного состава ухудшатся. «Прямо на улицах хватают людей призывного возраста и насильно отправляют их на фронт. Количественно свои потери компенсируют, но качество в таких условиях существенно подает. Хорошо подготовленных солдат у них остается уже мало. Тут дело даже не в количественной компенсации, а в подготовке солдат, способных эффективно действовать на поле боя. У них с этим все хуже и хуже обстоит дело», — сказал Бартош.

Фото: МО Украины

Чего ожидать от украинского командования дальше

Баширов уверен: продолжать наступление в условиях осенней распутицы ВСУ не смогут. «Оно закончилось. Даже там, где они наступали на юге, они откатятся. Удерживать позиции зимой без фортификации невозможно. Залиться бетоном в Работино они не успеют. Будут пытаться создать серую зону, минировать. Как у нас есть минные поля перед Крымом, также будут минировать и они», — предположил эксперт.

По его оценке, поздней осенью и зимой главные бои будут проходить там, где нет большой серой зоны, где мало инженерных заграждений. «Мой прогноз: думаю, ВСУ еще скопят за зиму какие-то силы и погонят их в бой весной, когда все высохнет. Но эта попытка наступления будет последней возможностью для ВСУ эффективно наступать. Дальше они будут думать только о стратегической обороне», — сказал Баширов.

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