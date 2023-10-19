США могут отдать Израилю украинское оружие Axios: США могут направить Израилю тысячи снарядов, предназначавшихся Украине

Фото: МО РФ

Министерство обороны США намерено отправить в Израиль несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, ранее предназначавшихся для Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников. Как полагают американские официальные лица, перенаправление снарядов не окажет непосредственного влияния на способность ВСУ противостоять российским войскам.

Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были предназначены для Украины, — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что боеприпасы были зарезервированы несколько месяцев назад из собственных американских арсеналов, предназначенных для экстренной необходимости.

Ранее президент США Джо Байден в ходе краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль заявил, что его страна не будет бездействовать в случае угроз еврейскому государству. Кроме того, он пообещал на этой неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю. Байден также подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны «Железный купол».

В свою очередь глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью CNN, что США могут задействовать свои войска на Ближнем Востоке, если палестинскому движению ХАМАС начнут помогать в войне с Израилем «Хезболла» или армия Ирана. Он пояснил, что в этом случае будет издан специальный закон.