Байден продемонстрировал поддержку Израилю Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

США не будут бездействовать в случае угроз Израилю, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль, передает ТАСС. Кроме того, он пообещал на этой неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю.

Мы не будем вновь стоять в стороне и ничего не делать. Ни сегодня, ни завтра. Никогда. Позднее на этой неделе я запрошу у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля, — сообщил Байден.

Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Также американский лидер сказал после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о неизменной поддержке Израиля. Отмечается, что Байден провел параллели между действиями палестинских радикалов и зверствами террористической группировки «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена), а также Холокостом.

Президент США прилетел в Израиль с визитом 18 октября. Он заявил, что удар по больнице могли нанести именно члены группировки ХАМАС, а также пообещал Израилю всю необходимую помощь для защиты от обстрелов со стороны Палестины.