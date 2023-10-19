Посол Израиля раскрыл причины задержки наземной операции в Газе Посол Бен Цви: для сухопутной операции в секторе Газа требуется подготовка войск

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Причины, по которым пока не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими, заявил в беседе с NEWS.ru посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Возможно, надо подготовить силы, которые должны войти на палестинскую территорию, допустил дипломат.

Фактором также может быть время. Когда лучше это сделать? Решают военные. Факторы могут быть политические и международные, разные, — предположил Бен Цви.

Ранее сообщалось, что у властей еврейского государства пока нет представления о том, что делать с Газой после войны. Однако Бен Цви отказался назвать этот фактор в числе возможных причин для промедления с наземной операцией. Посол пояснил, что приказ о вводе сухопутных войск в Газу может отдать лишь временный «кабинет военного времени» Израиля. В этот кабинет входят глава правительства Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и бывший глава Генштаба, один из лидеров оппозиции Бени Ганц.

Утром 7 октября, вскоре после атаки на еврейское государство, Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Как писало в четверг Reuters со ссылкой на источники на Ближнем Востоке и Западе, наземная часть «Железных мечей» будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в регионе. Вечером того же дня Галлант объявил войскам, дислоцированным у границы, что приказ войти в Газу может последовать «скоро».