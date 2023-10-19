Израильских военных призвали готовиться ко входу в сектор Газа Times of Israel: Минобороны Израиля анонсировало приказ о входе в сектор Газа

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Израильские военные, дислоцированные на границе с сектором Газа, уже скоро будут на его территории, сообщает издание Times of Israel. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, обращаясь к своим подчиненным с напутствием.

Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри... Приказ поступит, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Израиля начали массированную атаку территории сектора Газа. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, военные наносят удары по позициям палестинской группировки ХАМАС.

14 октября в Армии обороны Израиля заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. Там подчеркивают, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что танковые подразделения Армии обороны Израиля подвергают свою бронетехнику необоснованному риску. По его словам, машины стоят слишком тесно на северной границе Газы, находясь при этом в зоне поражения реактивных систем залпового огня.