«Газу ждут ковровые бомбардировки»: какой будет операция «Железные мечи» Профессор МГУ Вавилов: израильские бомбардировки направлены на туннели ХАМАС

Фото: Zhang Tianlang/XinHua/Global Look Press

Вечером в четверг министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил войска, дислоцированные у границы сектора Газа, что скоро они получат приказ о наступлении. Израиль собирается уничтожить движение ХАМАС даже ценой больших жертв среди мирного населения, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, кампания будет невиданной по жестокости для региона. Насколько готов Израиль к такой кампании с военной и политической точек зрения? Об этом — в материале NEWS.ru.

Посол Израиля в РФ раскрыл причины задержки наземной операции

Израильские военные, дислоцированные на границе с сектором Газа, уже скоро будут на его территории. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, обращаясь к своим подчиненным с напутствием. «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри... Приказ поступит», — цитирует обращение издание Times of Israel.

Причины, по которым наземная операция до сих пор не начиналась, могли быть тактическими, заявил в беседе с NEWS.ru посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Возможно, надо подготовить силы, которые должны войти на палестинскую территорию, допустил дипломат. «Фактором также может быть время. Когда лучше это сделать? Решают военные. Факторы могут быть разные — как политические, так и международные», — предположил Бен Цви.

Агентство Reuters в четверг сообщило, что у властей еврейского государства пока нет представления о том, что делать с Газой после войны. Бен Цви отказался назвать этот фактор в числе возможных причин промедления с наземной операцией. Дипломат пояснил, что приказ о вводе сухопутных войск в Газу может отдать лишь временный «кабинет военного времени» Израиля.

Как известно, в кабинет входят глава правительства Биньямин Нетаньяху, уже упомянутый министр обороны Йоав Галант и бывший глава Генштаба, один из лидеров оппозиции Бени Ганц.

Израилю необходимо прежде всего уничтожить структуры ХАМАС и других группировок, которые находятся в секторе Газа и которые Тель-Авив считает террористическими. Об этом заявил Александр Бен Цви. По его словам, только после этого можно будет решать, что делать с сектором Газа.

Фото: idf.il

«Без этого у нас не будет спокойной границы. Иначе всё будет продолжаться, а этого никто не хочет. В Газе не должно остаться никаких террористических структур. Вот и все. Надо начинать с этого, а потом решать дальнейшие вопросы», — подчеркнул Бен Цви.

Почему наземная операция в Газе неизбежна

Reuters со ссылкой на информированные источники на Ближнем Востоке и Западе также пишет, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой ожесточенной и кровопролитной за все время противостояния в регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

Напомним, что еще 7 октября в ответ на нападение боевиков движения ХАМАС армия начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Ответные действия начались с бомбардировок сектора — масштабных и, по сообщениям с мест, не всегда избирательных. Однако аналитики, в том числе опрошенные Reuters, говорят, что даже самые мощные бомбардировки не приведут к поражению организации.

О масштабной подготовке наземного вторжения в сектор Газа 16 октября подробно рассказало издание Daily Mail. По его данным, в подготовке пехотных частей и в отработке задач вторжения задействован полигон Мини-Газа. Он специально выстроен на армейской базе Цеелим, расположенной примерно в 16 км от границы с сектором. Комплекс стоимостью $45 млн и площадью почти в 25 гектаров, где выстроены 600 зданий, включая бутафорские магазины, школы, жилые дома, мечети, а также подземные туннели. Планировка улиц скопирована с реальных районов Газы.

Фото: idf.il

Зачем еврейские граффитисты рисуют лозунги «Свободная Газа»

Чтобы создать аутентичную обстановку, улицы полигона также украшены граффити в виде палестинских флагов и лозунгов «Свободная Газа», которые написаны официальным художником-граффитистом израильской армии.

По данным издания, на каждый курс тренировок на этом полигоне готовят целую бригаду в две тысячи солдат, а всего в ожидании вторжения Израиль сосредоточил на границе с сектором до 400 тысяч военных с тяжелой техникой и артиллерией.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко уверен, что ЦАХАЛ полностью готов к наступлению. «Израиль — большая страна, живущая в условиях боевых действий практически с момента своего основания. Их резервисты в нашем понимании — это солдаты действующей армии, просто имеющие право большую часть времени проводить дома. За прошедшие десять дней они полностью мобилизованы, сосредоточены и готовы к нападению. Им не хватает только команды „вперед“», — сказал NEWS.ru эксперт.

По мнению Онуфриенко, от вторжения ЦАХАЛ останавливала только нерешительность политиков. «Войска смогут зачистить сектор Газа по-любому, но неудачей операции будет считаться слишком большое количество жертв среди солдат. В таком случае у израильских министров есть все шансы не просто остаться без своих постов, но и пойти под суд», — пояснил эксперт.

Что ждет солдат ЦАХАЛ внутри сектора Газа

По данным Daily Mail, израильские генералы четко понимают, что уличные бои неминуемо повлекут большие потери, однако военные все равно настроены решительно.

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные эксперты обращают внимание на широкую систему подземных туннелей и укрытий, прорытых ХАМАС под Газой. Проводятся параллели с вьетнамской войной 1963–1975 годов, когда для боев в подземных коммуникациях армии США пришлось создавать спецназ «Туннельные крысы» (Tunnel Rats), высказываются предположения, что именно это станет серьезным препятствием для ЦАХАЛ.

Онуфриенко напоминает, что туннели в Газе существовали и 10, и 20 лет назад, но они ни разу не помешали прежним операциям Израиля. «Суть не в туннелях, а в том, что изменился стандарт вооружения и подготовки бойцов палестинского сопротивления. Они неизмеримо лучше вооружены и подготовлены, чем десяток лет назад. И готовы оказать гораздо более яростное сопротивление. Именно это определяет опасения командования ЦАХАЛ по поводу больших потерь», — сказал Онуфриенко.

По его мнению, именно по этой причине ВВС Израиля впервые перешли к методам ковровых бомбардировок. Если раньше израильтяне наносили избирательные удары, вплоть до того, что умудрялись уничтожать отдельную машину, едущую по улице, то сейчас они сносят целые кварталы городской застройки. «Обе стороны преодолели некие барьеры и воевать начинают с гораздо большим ожесточением и количеством жертв», — подчеркнул эксперт.

Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов, в свою очередь, в разговоре с NEWS.ru пояснил, что как раз система туннелей и может быть причиной сплошных бомбардировок.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

«Если весь сектор изрыт подземными ходами, то там надо только бомбить, чтобы нарушить все эти коммуникации. А до нападения ХАМАС 7 октября бомбить Израилю было политически невыгодно, он не хотел представать за границей в роли агрессора. Но другого выхода у еврейского государства теперь нет», — считает Вавилов.

При этом, по мнению профессора, в случае ввода израильских сил сопротивление ХАМАС и других палестинских организаций вряд ли затянется. «ХАМАС — все-таки партизанское движение, которое ограничено в своих ресурсах. На примере Украины мы знаем, что для масштабных долгих боев надо не переставать подбрасывать деньги и военную технику. А откуда все это возьмется у ХАМАС?» — задает риторический вопрос Александр Вавилов.

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