Стало известно, что в Польше зачищают архивы Оппозиционер Галковский: Генштаб дал команду уничтожить документы после выборов

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Польская оппозиция утверждает, что в армии начали уничтожать документы после воскресных парламентских выборов, заявил председатель парламентской фракции «Левые» Кшиштоф Галковский в эфире радиостанции RMF FM. По мнению оппозиции, это может быть связано с коррупционными схемами.

Мы получили информацию о том, что начался какой-то опасный процесс уничтожения документов в армии. Из Генштаба поступили директивы о том, что некоторые документы должны исчезнуть. Мне также поступает информация, что в Министерстве юстиции начались какие-то шаги по чистке архива и того, что было передано из региональных прокуратур в Генеральную прокуратуру, — добавил он.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм и сенат. Правящая партия Польши «Право и справедливость» одержала победу с небольшим отрывом — 194 места в сейме и 34 в сенате. Оппозиционные партии по отдельности набрали меньше. Но если они сформируют коалицию, то получат большинство — 248 депутатов в сейме и 66 в сенате. Глава партии «Гражданская коалиция» Туск заявил, что готов вступить в союз с партией «Третий путь» и с левыми.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов. По его мнению, выборы могут закончиться бунтом, возможно, с применением оружия.