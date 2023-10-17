Стали известны итоги выборов в Польше Партия Качиньского победила на выборах в парламент Польши с результатом 35,38%

Фото: gov.pl

Ярослав Качиньский

После подсчета всех голосов партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» победила на парламентских выборах в Польше с результатом 35,38%, сообщается на сайте Государственной избирательной комиссии страны. Несмотря на это, она не сможет сформировать новое правительство самостоятельно.

Избирательная комиссия Польши отмечает, что на второе место вышла оппозиционная партия «Гражданская коалиция» (30,7%). В парламент страны проходят еще три партии: «Третий путь» (14,4%), «Левые» (8,61%) и коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» (7,16%). При таком раскладе все оппозиционные партии могут создать коалицию и получить больше мест в польском парламенте, отстранив «Право и справедливость» от формирования правительства.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов. По его мнению, выборы могут закончиться бунтом, возможно, с применением оружия.

До этого сообщалось, что в центре Варшавы 1 октября прошло массовое антиправительственное протестное шествие. Акцию организовал глава партии «Гражданская коалиция» Дональд Туск. Оппозиция обвинила власти в нарушениях закона, стремлении вывести страну из ЕС, коррупции и ограничении прав женщин. Организаторы назвали демонстрацию «Марш миллиона сердец». Она проходила ровно за две недели до очередных парламентских выборов в республике. В протестном марше участвовали не только жители Варшавы, но и других польских городов.