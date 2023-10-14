В Польше заговорили о гражданской войне Экс-президент Польши Валенса предупредил о риске гражданской войны в стране

Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press

Лех Валенса

Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов, заявил бывший президент страны Лех Валенса в беседе с французским журналом Point. По его мнению, выборы могут закончиться бунтом, возможно, с применением оружия.

Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие, — сказал Валенса.

Экс-президент добавил, что «такой бунт» возможен не только в Польше. Парламентские выборы в республике пройдут 15 октября. Основным конкурентом правящей партии «Право и справедливость» является «Гражданская коалиция», которую возглавляет бывший председатель Евросовета Дональд Туск.

Ранее сообщалось, что в центре Варшавы 1 октября прошло массовое протестное шествие против властей Польши. Акцию организовал Дональд Туск. Оппозиция обвинила власти в нарушениях закона, в стремлении вывести страну из ЕС, в коррупции и в ограничении прав женщин. Организаторы назвали демонстрацию «Марш миллиона сердец», он проходил ровно за две недели до очередных парламентских выборов в стране. В протестном марше участвовали не только жители Варшавы, туда прибыли жители из разных польских городов.