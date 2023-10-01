В Варшаве оппозиция вышла на многотысячный марш

Массовое протестное шествие против властей Польши началось в центре Варшавы, передает РИА Новости. Шествие организовал экс-премьер Дональд Туск из оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Организаторы назвали демонстрацию «Марш миллиона сердец», он проходит ровно за две недели до очередных парламентских выборов в стране, которые запланированы на 15 октября.

Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время, — сказал Туск протестующим.

В протестном марше участвуют не только жители Варшавы, туда прибыли жители из разных польских городов. Организаторы сами свозили своих сторонников в столицу. Участники захватили с собой флаги и транспаранты, на некоторых нецензурные лозунги.

Митингующие заняли проезжую часть некоторых улиц, в результате чего начались проблемы с дорожном движением. На месте проведения марша присутствуют силовики, но пока они не вмешиваются в происходящее.