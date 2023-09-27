В Германии предложили исключить Польшу из ЕС Член Европарламента Бек предложил приостановить членство Польши в Евросоюзе

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Следует рассмотреть вопрос о приостановке членства Польши в Евросоюзе, с таким предложением к Еврокомиссии (ЕК) обратился член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек. В тексте письма он указал на визовый скандал из-за выдачи Варшавой около 250 тысяч рабочих виз иностранцам за взятки.

Через польские консульства по всему миру, особенно в Африке и Азии, было продано около 250 000 виз по тысяче евро каждая. <...> ЕС имеет право преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности, которая способствует незаконному пересечению его внешних границ, — говорится в обращении.

Бек уточнил у Еврокомиссии, считает ли она выдачу виз за взятки властями Польши гибридной атакой. Он также поинтересовался, будет ли инициировано в отношении государства разбирательство в рамках седьмой статьи Договора о Европейском Союзе, которая описывает процедуру исключения из состава ЕС. Парламентарий задал вопрос, будет ли организовано расследование.

Если да, то какие действия ЕК предпримет для расследования и наказания ответственных за это политиков? <...> Если нет, то почему проводится различие между гибридными атаками стран, не входящих в ЕС, и гибридными атаками государств-членов? — спросил Бек.

Киевские власти ранее обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с исками против Польши, Словакии и Венгрии. Такие меры связаны с решением трех европейских стран ввести запрет на ввоз с Украины зерна и другой сельскохозяйственной продукции.