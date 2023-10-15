Правящая партия Польши лидирует на выборах парламента Правящая партия Польши «Право и справедливость» лидирует на выборах парламента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) под предводительством Ярослава Качиньского лидирует на выборах в парламент страны с результатом 36,8%, сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные экзитпола. Ее главный конкурент, оппозиционная «Гражданская коалиция», получает 31,6% голосов.

При этом отмечается, что общенациональный референдум не состоялся, так как в нем приняли участие лишь 40% избирателей при минимальном пороге в 50% участников. Голосовать предполагалось по вопросам, связанным с пенсионным возрастом, приватизацией государственной собственности, приемом нелегальных мигрантов из других стран ЕС и установлением мер по укреплению границы с Белоруссией.

Ранее депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что польские элиты превратили республику в «полезных идиотов» Украины. По его словам, Варшава всегда поддерживала Киев в ущерб национальным интересам, какие бы «резкие движения» украинцы ни совершали. Он также выразил сомнение в том, что президент Украины Владимир Зеленский сделает какой-либо жест или символический шаг на историческом поле.

До этого сообщалось, что польские чиновники выражают недовольство тем, что Украина сама ведет переговоры с ЕС, не прибегая к посредничеству Варшавы. Они считают такое поведение Киева предательством. По мнению директора Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаля Барановского, напряженность между двумя странами может оказаться серьезной проблемой для Вашингтона, поскольку в США рассматривают их партнерство как важный элемент системы безопасности в Европе.