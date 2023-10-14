13 октября на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» Министерства обороны Киргизии состоялся завершающий этап совместных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023». В условиях высокогорья были отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне — проведение миротворческой операции и оказание гуманитарной помощи. О том, как прошли учения — в материале NEWS.ru.
Чем завершились учения «Нерушимое братство-2023»
Учения «Нерушимое братство-2023» завершились маневрами с миротворческими силами ОДКБ. Как сообщил NEWS.ru пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, в условиях высокогорья отрабатывались задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне — проведение миротворческой операции и оказание гуманитарной помощи.
«Практические действия предусматривали выполнение Коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении „заложников“ и оказании гуманитарной помощи», — пояснил Щегрикович.
Как проходили миротворческие маневры ОДКБ
Действия сил ОДКБ в заключительный день учений проходили по пяти эпизодам. В ходе первого отрабатывались действия при проникновении боевиков-террористов на территорию государства. Пограничная служба обнаружила условное бандформирование, задержала его продвижение и совершила отход под прикрытием огня взвода гаубиц Мста-Б.
«Мониторинг обстановки с воздуха отработали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) „Орлан-10“, „Зала“ и самолеты Су-25, которые также нанесли авиационный удар по позициям боевиков», — отметил Щегрикович.
Второй эпизод учения развернулся в акватории озера Иссык-Куль. Группа катеров ВС РФ выполнила блокировку захваченного «террористами» судна. Силы специальных операций ВС КР десантировались на борт судна, провели штурм, обезвредили террористов, освободили и эвакуировали заложников.
«Главной особенностью нашего учения стал тот факт, что помимо слаженных действий на суше был практически отработан вопрос совместных действий с Испытательной базой ВМФ Российской Федерации, дислоцированной на озере Иссык-Куль. Впервые голубая гладь Иссык-Куля — „Жемчужины Средней Азии“ вовлечена в ход выполнения учебно-боевых задач», — отметил министр обороны Киргизии генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.
Как миротворцы принесли мир в условный конфликт
Третий этап был одним из самых зрелищных. Подразделения миротворческих контингентов совместно отработали действия блокпостов и контрольно-пропускных пунктов в соответствии с условиями перемирия в регионе конфликта, а также противодействие БПЛА силами расчетов ПЗРК «Игла» и расчета зенитной установки ЗУ-23-2.
Подразделения МВД РК отработали локализацию группы митингующих с использованием водомета и других спецсредств, а также оборону блокпоста с уничтожением «Джихад-мобиля» и живой силы «противника».
Отдельным, четвертым, эпизодом учения стала доставка гуманитарных грузов наземной автомобильной колонной. Миротворцам пришлось отражать нападение на колонну условной диверсионной группы. Кроме того они отработали сброс грузов с воздушного транспорта.
«В пятом, завершающем эпизоде, главной задачей стала отработка взаимодействия подразделений при зачистке населенного пункта, захваченного незаконным вооруженным формированием. Пути отступления противника перекрыл воздушный десант, а непосредственно зачисткой занялись подразделения специального назначения. После этого специалисты МЧС отработали тушение очагов возгораний и оказание медицинской помощи», — сказал Щегрикович.
Кто участвовал в учениях
Как сообщили в Объединенном штабе ОДКБ, в миротворческих учениях приняли участие национальные контингенты миротворческих сил, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил, органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии, органов безопасности и чрезвычайных ситуаций Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.
«Всего на учение было привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, БПЛА и боевые катера», — отметили в штабе ОДКБ.
За маневрами наблюдали генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министры обороны Киргизии и Таджикистана Бактыбек Бекболотов и Шерали Мирзо, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана Алмаз Джумакеев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
Как военные оценили учения
Подводя итоги маневров, Имангали Тасмагамбетов отметил высокую боевую выучку всех подразделений. По его оценке, уровень подготовки подразделений Миротворческих сил государств — членов ОДКБ отвечает требованиям, которые перед нами сегодня ставит жизнь.
В свою очередь министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов отметил, что такие упражнения не только повышают тактические навыки миротворцев, но и способствуют обеспечению общей стабильности в зоне ответственности ОДКБ.
«Военнослужащие наших стран еще раз закрепили свою полевую выучку и заметно повысили свои практические навыки. Полагаю, что результаты учения внесут дополнительный вклад в построение единой системы коллективной безопасности и будут способствовать обеспечению стабильности в зоне ответственности Организации», — подчеркнул Бекболотов.
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