Как прошли учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023»: репортаж из Киргизии В маневрах было задействовано около 1500 военнослужащих и более 200 единиц техники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

13 октября на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» Министерства обороны Киргизии состоялся завершающий этап совместных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023». В условиях высокогорья были отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне — проведение миротворческой операции и оказание гуманитарной помощи. О том, как прошли учения — в материале NEWS.ru.

Чем завершились учения «Нерушимое братство-2023»

Учения «Нерушимое братство-2023» завершились маневрами с миротворческими силами ОДКБ. Как сообщил NEWS.ru пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, в условиях высокогорья отрабатывались задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне — проведение миротворческой операции и оказание гуманитарной помощи.

«Практические действия предусматривали выполнение Коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении „заложников“ и оказании гуманитарной помощи», — пояснил Щегрикович.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Учения ОДКБ

Как проходили миротворческие маневры ОДКБ

Действия сил ОДКБ в заключительный день учений проходили по пяти эпизодам. В ходе первого отрабатывались действия при проникновении боевиков-террористов на территорию государства. Пограничная служба обнаружила условное бандформирование, задержала его продвижение и совершила отход под прикрытием огня взвода гаубиц Мста-Б.

«Мониторинг обстановки с воздуха отработали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) „Орлан-10“, „Зала“ и самолеты Су-25, которые также нанесли авиационный удар по позициям боевиков», — отметил Щегрикович.

Второй эпизод учения развернулся в акватории озера Иссык-Куль. Группа катеров ВС РФ выполнила блокировку захваченного «террористами» судна. Силы специальных операций ВС КР десантировались на борт судна, провели штурм, обезвредили террористов, освободили и эвакуировали заложников.

«Главной особенностью нашего учения стал тот факт, что помимо слаженных действий на суше был практически отработан вопрос совместных действий с Испытательной базой ВМФ Российской Федерации, дислоцированной на озере Иссык-Куль. Впервые голубая гладь Иссык-Куля — „Жемчужины Средней Азии“ вовлечена в ход выполнения учебно-боевых задач», — отметил министр обороны Киргизии генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Учения ОДКБ

Как миротворцы принесли мир в условный конфликт

Третий этап был одним из самых зрелищных. Подразделения миротворческих контингентов совместно отработали действия блокпостов и контрольно-пропускных пунктов в соответствии с условиями перемирия в регионе конфликта, а также противодействие БПЛА силами расчетов ПЗРК «Игла» и расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

Подразделения МВД РК отработали локализацию группы митингующих с использованием водомета и других спецсредств, а также оборону блокпоста с уничтожением «Джихад-мобиля» и живой силы «противника».

Отдельным, четвертым, эпизодом учения стала доставка гуманитарных грузов наземной автомобильной колонной. Миротворцам пришлось отражать нападение на колонну условной диверсионной группы. Кроме того они отработали сброс грузов с воздушного транспорта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Учения ОДКБ

«В пятом, завершающем эпизоде, главной задачей стала отработка взаимодействия подразделений при зачистке населенного пункта, захваченного незаконным вооруженным формированием. Пути отступления противника перекрыл воздушный десант, а непосредственно зачисткой занялись подразделения специального назначения. После этого специалисты МЧС отработали тушение очагов возгораний и оказание медицинской помощи», — сказал Щегрикович.

Кто участвовал в учениях

Как сообщили в Объединенном штабе ОДКБ, в миротворческих учениях приняли участие национальные контингенты миротворческих сил, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил, органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии, органов безопасности и чрезвычайных ситуаций Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

«Всего на учение было привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, БПЛА и боевые катера», — отметили в штабе ОДКБ.

За маневрами наблюдали генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министры обороны Киргизии и Таджикистана Бактыбек Бекболотов и Шерали Мирзо, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана Алмаз Джумакеев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Учения ОДКБ

Как военные оценили учения

Подводя итоги маневров, Имангали Тасмагамбетов отметил высокую боевую выучку всех подразделений. По его оценке, уровень подготовки подразделений Миротворческих сил государств — членов ОДКБ отвечает требованиям, которые перед нами сегодня ставит жизнь.

В свою очередь министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов отметил, что такие упражнения не только повышают тактические навыки миротворцев, но и способствуют обеспечению общей стабильности в зоне ответственности ОДКБ.

«Военнослужащие наших стран еще раз закрепили свою полевую выучку и заметно повысили свои практические навыки. Полагаю, что результаты учения внесут дополнительный вклад в построение единой системы коллективной безопасности и будут способствовать обеспечению стабильности в зоне ответственности Организации», — подчеркнул Бекболотов.

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