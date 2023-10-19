Посол Израиля рассказал о неизбежности антитеррористической операции в Газе Посол Бен Цви: будущее сектора Газа будет решаться после ликвидации террористов

Фото: NEWS.ru

Бен Цви

Израилю необходимо прежде всего уничтожить структуры ХАМАС и других группировок, которые находятся в секторе Газа и которые он считает террористическими, заявил в беседе с NEWS.ru посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, только после этого можно будет решать, что делать с этой территорией по окончании боевых действий.

Без этого у нас не будет спокойной границы. Иначе всё будет продолжаться, а этого никто не хочет. В Газе не должно остаться никаких террористических структур. Вот и все. Надо начинать с этого. Потом решать дальнейшие вопросы, — подчеркнул Бен Цви.

Комментируя прогнозы некоторых экспертов о том, что на демократических выборах в Газе, скорее всего, опять победит ХАМАС, посол добавил, что жителям сектора необходимо предложить альтернативу.

То, что Махмуд Аббас и другие палестинские лидеры не могут взять Газу под контроль, это уже другой вопрос. Это не наш вопрос, — заключил посол.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников Израиля, у властей еврейского государства пока нет представления о том, что делать с сектором Газа после окончания войны. По информации агентства, сосредоточиться на послевоенном плане для сектора Газа в ходе поездки в Израиль призывали главы Госдепа и Минобороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин.

До этого Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.