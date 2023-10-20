Ходаковский объяснил, как новая помощь США отразится на украинских успехах Ходаковский: Украина падет смертью храбрых за стабилизацию финсистемы США

Фото: МО Украины

Украина падет смертью храбрых во имя стабилизации американской финансово-экономической системы, пишет в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский, комментируя заявку президента США Джо Байдена на $100 млрд для Украины, Израиля и Тайваня. По его словам, между Вашингтоном и Киевом «высокие отношения».

Поздравляем Украину — она падет смертью храбрых во имя стабилизации американской финансово-экономической системы. Высокие, высокие отношения, — написал он.

Он объясняет, что в последнее время часто говорят о проблемах в американской экономике, которой помогла бы большая война. Однако, говорит он, большая война — это формула с немалым количеством переменных и непредсказуемым результатом. Поэтому, считает Ходаковский, проще собрать ее из лоскутов, представив СВО или события на Ближнем Востоке разными фронтами одной войны, в которой Штаты ведут бескомпромиссный бой за все разумное, доброе, вечное.

Именно так и сформулировал Байден, делая заявку на получение $100 млрд из бюджета США на поддержание Украины и Израиля. Банально давать оценку такой позиции Штатов — на нашей стороне планеты всем давно понятно, какую роль играет Америка со товарищи в общем мироустройстве, — подытожил он.

Ранее Байден во время обращения к нации заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые на это деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.