Полина Шестак

В Кремле оценили ситуацию на Ближнем Востоке Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону

20 октября 2023 в 13:46

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков