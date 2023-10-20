Ситуация на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, когда армия Израиля начнет наземную операцию, риски для мирных жителей Газы кратно вырастут.
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ситуация на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, когда армия Израиля начнет наземную операцию, риски для мирных жителей Газы кратно вырастут.