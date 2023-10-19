Число погибших россиян при обстрелах Израиля достигло 19 человек Посольство РФ: число погибших при обстрелах Израиля россиян достигло 19 человек

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Число россиян, погибших при обстрелах Израиля, увеличилось до 19 человек, заявила в беседе с ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова. Она также добавила, что семеро граждан России продолжают числиться пропавшими без вести.

Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 19 октября, по уточненной информации израильской стороны, 19 граждан РФ, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. <...> Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан, — сказал представитель посольства.

По данным диппредставительства, еще минимум двое россиян числятся в списке заложников палестинского движения ХАМАС и находятся в секторе Газа. Отмечается, что оба они имеют второе гражданство Израиля. Консульский отдел находится в контакте с родственниками погибших и пострадавших россиян.

Ранее сообщалось, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело россиянки, которая неделю считалась пропавшей без вести после атаки группировки ХАМАС на фестиваль электронной музыки Supernova на границе с сектором Газа. Девушка и ее молодой человек подрабатывали на мероприятии в охране.

До этого сообщалось, что во время отражения атаки ХАМАС погибла лейтенант ЦАХАЛ Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских мигрантов. Как сообщало издание The Jerusalem Post, девушка пожертвовала собой, защищая сослуживцев.