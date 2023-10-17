Попавшую в плен к ХАМАС россиянку нашли мертвой Солдаты ЦАХАЛ нашли тело россиянки, работавшей на фестивале на границе с Газой

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело россиянки, которая неделю считалась пропавшей без вести после атаки группировки ХАМАС на фестиваль, проходивший в южной части Израиля, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По данным канала, девушка подрабатывала на мероприятии в охране.

Как пишет Mash, речь идет об уроженке Иркутской области Виктории, переехавшей в Израиль после окончания школы и отслужившей там в армии. В день нападения бойцов ХАМАС девушка находилась на фестивале электронной музыки Supernova на границе с сектором Газа — вместе со своим молодым человеком она подрабатывала там охранником. Паре удалось сбежать и спрятаться в здании, но вскоре территорию начали обстреливать. Тех, кто выжил после удара, взяли в плен.

Россиянку считали пропавшей без вести, пока 12 октября солдаты ЦАХАЛ не обнаружили ее изувеченное тело. Рядом было тело и ее молодого человека. Пару опознали лишь благодаря татуировкам, пишет Babr Mash. По данным канала, родственники уже похоронили убитую, а ее земляки собирают средства для помощи семье.

Ранее сообщалось, что во время отражения атаки ХАМАС погибла лейтенант ЦАХАЛ Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских мигрантов. Как сообщало издание The Jerusalem Post, девушка пожертвовала собой, защищая сослуживцев.