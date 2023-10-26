Демограф призвал депутатов прекратить «насиловать» маткапитал Демограф Ткаченко призвал придумать новые меры поддержки рождаемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутатам следует прекратить «насиловать» маткапитал, вместо этого лучше придумать новые меры поддержки для повышения рождаемости, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что материнский капитал действительно хороший инструмент для улучшения демографической ситуации, но «для позапрошлого десятилетия».

Из материнского капитала вытащили все, что только можно, его и так использовали на самый разный манер. <...> Уже хватит его насиловать, оставьте как есть и придумайте другие инструменты поддержки рождаемости, — пояснил демограф.

Ткаченко отметил, что молодые семьи нуждаются не только в материальной поддержке. Так, по его мнению, следует создать детские комнаты при университетах, где молодые матери смогут оставлять детей на время лекций. Кроме того, важно обеспечить помощь женщинам, которые рожают первый раз, чтобы этот опыт не был травматичным. Демограф также призвал органы опеки и ПДН реагировать мягче, чтобы не пугать молодых родителей.

В Госдуме ранее предложили ограничить выдачу маткапитала. Некоторые депутаты обратились в правительство с инициативой по введению возрастного ценза в программу — например, выдавать средства только женщинам, родившим до 25–30 лет.