Российский истребитель заставил самолет ВВС Норвегии развернуться от границ Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. При приближении истребителя иностранное судно выполнило разворот от границы РФ, по данным ведомства.

26 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии, — заявили в МО РФ.

Нарушения границы допущено не было. МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Экипаж истребителя выполнял полет над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами и с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в Минобороны.

18 сентября российский МиГ-31 также поднимался на перехват самолета Р-8А Poseidon из состава ВМС США над акваторией Баренцева моря, сообщало МО РФ. Перед этим, 24 августа, ведомство сообщало о сопровождении истребителем аналогичного самолета ВВС Норвегии, замеченного вблизи российских границ.