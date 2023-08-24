Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

МиГ-31

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух для перехвата самолета ВВС Норвегии, который приближался к государственной границе, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Российские летчики предотвратили нарушение рубежей России иностранным воздушным судном.

Инцидент произошел 24 августа над акваторией Баренцева моря. Самолет, направлявшийся к границе РФ, был идентифицирован экипажем МиГ-31 как воздушное судно базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы РФ не допущено, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном другого государства.

Аналогичный инцидент произошел накануне. Тогда для перехвата норвежского самолета «Посейдон» был поднят МиГ-29. При его приближении иностранное воздушное судно сменило курс.

Норвежские самолеты приближались к границе России 14 августа и 12 июля. В обоих случаях им навстречу поднимались российские истребители, что заставляло иностранных летчиков менять курс.