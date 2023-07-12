Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем

Фото: MC2 Brandon J. Vinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский патрульный самолет Р-8А «Посейдон» приблизился к российской границе над Баренцевом морем, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Самолет ВВС Норвегии был обнаружен средствами контроля воздушного пространства, после чего был поднят МиГ-31.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что при приближении истребителя норвежский военный самолет развернулся в сторону от российской границы.

Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков рассказал, что ВКС России получат больше истребителей для нужд СВО, так как российские предприятия в два раза нарастили выпуск боевых самолетов. По его словам, речь идет про Су-30, Су-34 и Су-35. Кроме того, серийно выпускаются гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».