Армия России пресекла попытку пересечения границы норвежским самолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-29

Самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии P-8A «Посейдон» попытался пересечь российскую границу, сообщили в Министерстве обороны России. По словам представителей ведомства, для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны РФ также отметили, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами. В частности пилоты МиГ-29 не допустили опасного сближения с норвежским самолетом и не пересекали воздушных трасс.

Аналогичный инцидент произошел 12 июля. Патрульный самолет ВВС Норвегии Р-8А «Посейдон» приблизился к российской границе над Баренцевым морем и был обнаружен средствами контроля воздушного пространства. Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31. При приближении истребителя норвежский самолет развернулся в сторону от границы России.