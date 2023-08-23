Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель МиГ-29 успешно перехватил норвежский патрульный самолет в небе над Баренцевым морем, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, пилотам удалось не допустить нарушения государственной границы РФ иностранным воздушным судном.

Представители министерства подчеркнули, что норвежский самолет был замечен средствами контроля воздушного пространства. Для его опознания в воздух был поднят истребитель МиГ-29 Северного флота. Впоследствии выяснилось, что неподалеку от российской границы летел норвежский самолет P-8 Poseidon. Заметив истребитель, он сменил курс.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы. <...> Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, — заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что это уже не первый инцидент с норвежским самолетом. Так, 14 августа российская авиация также заметила неподалеку от границы аналогичное воздушное судно. Пилоты истребителей МиГ-29 не допустили нарушения государственной границы России.