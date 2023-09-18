Российский МиГ-31 перехватил американский «Посейдон» над Баренцевым морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США над акваторией Баренцева моря, сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ, обнаружили 18 сентября средствами контроля воздушного пространства.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, — говорится в сообщении.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся. Нарушения государственной границы не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, — подчеркивает МФ РФ.

Также в августе над акваторией Баренцева моря истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота перехватил самолет ВВС Норвегии, который приближался к государственной границе. Российские летчики предотвратили нарушение рубежей России иностранным воздушным судном.