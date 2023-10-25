В Госдуме предрекли Казахстану проблемы в случае его вступления в НАТО Депутат Гаджиев: Казахстан ждут проблемы в случае вступления в НАТО

Фото: Посольство США

Казахстан ведет многовекторную внешнюю политику и сближается с США, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. Так он прокомментировал сообщение об открытии нового зала в Центре миротворческих операций Минобороны республики при участии американского посла. Парламентарий отметил, что вне зависимости от того, принадлежит этот центр НАТО или нет, Казахстан не должен забывать о членстве в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Еще совсем недавно ОДКБ спасло республику от хаоса. Россия нацелена на развитие взаимовыгодных отношений с Казахстаном и другими странами во всех сферах. Считаю, что нашим соседям лучше придерживаться такого же подхода. Все же у наших народов намного больше общего, чем с государствами Запада, — подчеркнул Гаджиев.

Депутат считает, что сотрудничество с Североатлантическим альянсом чревато для Казахстана большими проблемами. В пример он привел Украину, которая намерена стать членом этого военного блока.

Если Казахстан решил впустить к себе НАТО, то это чревато проблемами. Любое государство, поверившее в псевдодемократические ценности США, оказывается в ловушке и теряет свой суверенитет, как экономический, так и политический. Об этом говорят история и факты, от которых никуда не деться. Самый яркий тому пример — Украина, — предостерег Гаджиев.

Ранее Министерство обороны Казахстана опровергло данные об открытии миротворческого центра НАТО в республике. В ведомстве сообщили, что в Алма-Ате состоялось открытие «конференц-зала Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана» при участии посла США Дэниеля Розенблюма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает дополнительной информации от Астаны по этому вопросу. По его словам, миротворческая деятельность имеет свою специфику.