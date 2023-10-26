Партия Орбана выступила против голосования по заявке Швеции в НАТО

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Парламент Венгрии большинством голосов отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции на вступление в НАТО, сообщает Associated Press (AP). Инициатором выступила правящая партия ФИДЕС, во главе которой стоит премьер-министр страны Виктор Орбан.

Такой шаг в очередной раз отсрочил вступление североевропейской страны в Альянс. В агентстве отметили, что ранее партия Орбана неоднократно критиковала Швецию за нелицеприятные комментарии в адрес венгерской демократии.

Венгрия и Турция долгое время выступали против вступления Швеции в НАТО. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября неожиданно поменял мнение и направил на ратификацию в парламент страны протокол о вступлении государства в блок. Военный обозреватель Виктор Баранец на это заявил, что Россия направит ракеты на Швецию, если там появятся базы Альянса.

Зампред комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Новиков отметил, что в России понимали неотвратимость членства Швеции в организацию и были к этому готовы. Москва уже предприняла ряд мер по укреплению структуры Вооруженных сил, дислоцированных к западным границам и другие необходимые шаги, поскольку ситуация на севере Европы меняется к худшему, подчеркнул Новиков.