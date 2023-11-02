В США не исключили, что Украина потеряет еще пять областей Экс-разведчик Риттер: Москва может взять под контроль еще пять областей Украины

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Под контроль Москвы могут перейти еще пять областей Украины, написал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в статье для Consortium News. По его словам, Россия подает сигнал, что может это сделать для защиты русского населения.

Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России, — пишет Риттер.

В качестве примера он привел ситуацию под Купянском Харьковской области. По его словам, российские силы стремятся создать там еще один полукотел по примеру Артемовска и Авдеевки. Он уверен, что это вынудит Вооруженные силы Украины либо отступить, либо передислоцировать войска с других направлений, открывая участки для российского наступления. Это, отметил Риттер, новый, критически переломный момент в конфликте, имеющий стратегическое значение.

О том, что Украина может потерять еще часть территорий, Риттер говорил и ранее. В эфире подкаста Ask the Inspector он оценивал эти потери в 20–30%. При этом бывший американский военный не сомневается, что Россия полностью выполнит все цели спецоперации.