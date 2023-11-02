Названы пять областей Украины, которые могут войти в состав России Герой России Липовой: Харьковская и Одесская области могут войти в состав РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В состав РФ могут войти еще пять областей Украины, в их числе Харьковская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Сумская, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, эти территории исторически являются российскими.

Это исторически российские территории — Харьковская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Сумская области. Предположу, что данные области имел в виду Скотт Риттер. Но, думаю, на этом все не закончится, так как Киев, Киевская область тоже принадлежат исторически России. После СВО, если что и останется, то Западная Украина. Перечисленные области — это минимум, который войдет в состав России, — сказал Липовой.

Отдельно генерал-майор выделил Одесскую область. Он отметил, что здесь стратегически важный город-порт, позволяющий контролировать Черное море, а также юго-западные рубежи — за входом в Дунай. Поскольку река проходит через всю Европу, контролировать устье Дуная тоже стратегически важно, резюмировал эксперт.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в статье для Consortium News написал, что под контроль Москвы могут перейти еще пять областей Украины. По его словам, Россия подает сигнал, что может это сделать для защиты русского населения.

О том, что Украина может потерять еще часть территорий, Риттер говорил и ранее. В эфире подкаста Ask the Inspector он оценивал эти потери в 20–30%. При этом бывший американский военный не сомневается, что Россия полностью выполнит все цели спецоперации.