«Психически нездоровое пушечное мясо»: что известно о наемницах в рядах ВСУ

Фото: Zuma\TASS

Вооружённые силы Украины

Иностранные наемницы из разных стран мира участвуют в боевых действиях на Украине против России. Хотя ВСУ испытывают нехватку медицинского персонала, женщины из Иностранного легиона настаивают на том, чтобы быть на передовой с оружием. Что известно о наемницах-иностранках, которые служат в украинской армии, зачем они туда идут и чем заканчивается решение выставить их против РФ, — в материале NEWS.ru.

Как на Украине задохнулась наемница из Бразилии

В июле 2022 года стало известно, что на Украине погибла 39-летняя модель и актриса из Бразилии Талита ду Валье, которая служила снайпером в украинской армии . Перед отъездом на фронт женщина сказала семье, что едет в Польшу помогать беженцам, а на самом деле отправилась убивать россиян.

Еще до того как попасть в зону СВО, бразильянка умела обращаться со снайперской винтовкой, а также оказывать медицинскую помощь. Все благодаря тому, что в прошлом она уже подрабатывала наемницей в Сирии и Ираке, где воевала против террористических организаций.

Несмотря на боевой опыт, на Украине женщина не продержалась и трех недель — ду Валье погибла в одном из сел под Харьковом во время минометной атаки. Брат модели Тео Родриго Виейра рассказывал, что его сестра и другой бразильский наемник Дуглас Буриго отделились от своего подразделения и остались в одном из укрытий. Позже в бункер, где пара скрывалась, попала ракета, начался пожар. Бразильцы не смогли выбраться и погибли от удушья.

Фото: Социальные сети Талита ду Валье

Что на Украине случилось с наемницей из России

В сентября прошлого года стало известно, что в зоне СВО погибла Ольга Симонова с позывным Симба — уроженка Челябинска, которая служила в рядах ВСУ. Симонова переехала из России на Украину еще в 2014 году, так как была не согласна с политикой Москвы по присоединению Крыма.

После переезда Симба вступила в добровольческое подразделение парамедиков, а в 2017 году официально подписала контракт с Министерством обороны в качестве наемника и отказалась от российского гражданства.

Женщина дослужилась до звания сержанта и командира БМП в 24-й механизированной бригаде, а скончалась в результате подрыва на украинской же мине, выполняя боевое задание в районе города Соледар.

Как на Украине погибли американские наемницы

В том же сентябре 2022 года в зоне украинского кризиса нашла свой конец американская наемница Ульяна Нильсен. Она служила в рядах 4-й бригады Национальной гвардии Украины в районе Бахмута.

Известно, что Нильсен родилась в 1985 году на Украине и еще в детстве переехала в Соединенные Штаты. После начала спецоперации она покинула новую родину и отправилась в зону боевых действий, где помогала ВСУ: перевозила амуницию, провизию, украинских военных и технику. В ходе выполнения очередного задания по перевозке американка попала в серьезную аварию и разбилась насмерть.

В декабре того же года года на Украине погибла еще одна наемница из США Ребекка Мациоровски, которая присоединилась к ВСУ в качестве парамедика. Женщина родилась в 1994 году в городе Ноксвилл, штат Теннесси.

Подробности ее гибели неизвестны, однако незадолго до этого российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харьковской области, где она могла находиться.

Фото: Социальные сети Ребекка Мациоровски

Почему с Украины бежала наемница из Голландии

1 апреля 2022 года стало известно, что российские следователи объявили в розыск 40-летнюю подданную Нидерландов Джойс Костер, которая приехала на Украину в качестве наемницы. Джойс — мать троих детей, ветеран боевых действиях в Косово, которая «добровольно отправилась совершать преступления в отношении русскоязычных граждан на украинской территории ради вознаграждения».

В интервью, которое она позднее дала СМИ, Костер призналась, что сбежала с Украины, так и не успев полноценно принять участие в боевых действиях. По ее словам, она уехала, так как увидела, что для ВСУ наемники лишь «пушечное мясо». Также она выразила разочарование снабжением украинской армии и поняла, что нужно возвращаться после первого же ракетного обстрела подо Львовом.

Что на Украине случилось с наемницей из Венгрии

Не всех иностранных наемниц ВСУ ждал смертельный исход. Так, одна из сотрудниц Иностранного легиона Украины 30-летняя венгерка Эмеше Файк с позывным Сойка-пересмешница призналась британским СМИ, что обворовала ВСУ и пыталась шантажировать армейское руководство тем, что сольет информацию, которая «сожжет украинскую армию дотла». Она лично угрожала генералу украинской армии Андрею Ординовичу, что если ее уволят, то она опубликует весь имеющийся у нее компромат на украинские военные силы.

От наемницы хотели избавиться в связи с тем, что она нарушала устав, выезжала за границу без разрешения командования, а также, предположительно, обворовывала Иностранный легион и присваивала себе пожертвования, которые люди выделяли военным. В том числе Файк подозревают в хищении крупной партии медикаментов на сумму $2,5 млн.

До приезда на Украину венгерка бежала из Австралии и Португалии, где она подвергалась уголовному преследованию в связи с обвинениями в мошенничестве. Так, в 2020 году в Австралии она использовала поддельные квитанции банка и провернула аферы на сумму в $4,2 млн. А годом позже она ограбила своего арендодателя и бойфренда в Португалии, где скрывалась под чужим именем, выдавая себя за бывшую сотрудницу ООН и компании Apple.

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сколько наемниц в ВСУ, здоровы ли они

Всего в ВСУ служат около 30 тыс. женщин, пишет Time, что, по данным издания, составляет 15% общего числа украинской армии. При этом источники в Иностранном легионе сообщили журналистам, что женщин-наемниц на Украине всего несколько десятков. По данным СМИ, они приехали из США, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Португалии, Венгрии, Израиля, Грузии и нескольких других стран.

Часть этих женщин прежде уже имели боевой опыт и служили в горячих точках в составе армий своих стран. Другие впервые взяли в руки оружие на подготовительных курсах уже на Украине. Как отмечает Time, иностранные наемницы выполняют для ВСУ разные задачи, в зависимости от предыдущего опыта. Чаще всего охраняют блокпосты, разминируют территорию, перевозят провизию и боеприпасы или оказывают медицинскую помощь.

Военный психолог Алексей Захаров заявил NEWS.ru, что участие иностранных наемниц в рядах ВСУ отражает нездоровое состояние, в котором находится западное общество. По его словам, у женщин, которые идут служить по контракту в боевые зоны, нездоровая психика.

«Надо понимать: психическое расстройство может иметь человек, а может и целая среда. Западное общество абсолютно нездорово. Там извращенная система общественного сознания. Для женщины участвовать в боевых действиях — ненормальная ситуация», — отметил он.

Захаров также указал, что иностранные наемницы на линии фронта по естественным физиологическим причинам не могут быть полноценными военными, которые выполняют поставленные задачи, так что у них фактически нет никакой боевой ценности.

«Как воины они никакие — пушечное мясо. Они ущербны и несут в себе угрозу, поскольку они вооружены и у них пластичная психика, которая совершенно социально не выстроена. Это нестабильные люди», — заключил психолог.

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