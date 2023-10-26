Совбез ООН в тупике: кажется, настала пора договариваться Как можно реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы не допустить большой войны

Фото: Manuel Elias/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Нападение ХАМАС на Израиль и ответные действия ЦАХАЛ в очередной раз подсветили одну из серьезных проблем современных международных отношений — недееспособность Совбеза ООН как площадки для выработки условий разрешения конфликтов.

Почему Совбез ООН оказался в тупике

Накануне США внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию по израильско-палестинскому конфликту. Ее поддержали 10 членов Совбеза из 15. Однако против высказались Россия и Китай — два постоянных члена СБ ООН, а также ОАЭ. Еще две страны — Мозамбик и Бразилия — воздержались.

Как объяснил китайский представитель, Пекин отклонил американский проект документа, потому что в нем не содержалось призыва к прекращению огня. Российский постпред Василий Небензя, в свою очередь, обосновал наложение вето тем, что содержащиеся в американском документе предложения выглядят политизированными, неуместными и сомнительными, поскольку никак не мешают Израилю провести наземную операцию в секторе Газа.

Чуть позже свой вариант резолюции представила Россия. Однако он тоже был отклонен Совбезом, поскольку его ветировали США и Великобритания. За российский проект, который призывал к немедленному прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС на Израиль и неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в секторе Газа, высказались Россия, КНР, ОАЭ и Гана. Оставшиеся девять участников СБ ООН воздержались.

Вчерашнее голосование по ситуации в Палестине было далеко не первым. 16 октября Совбез отклонил первый вариант российской резолюции, два дня спустя — проект документа, который подготовила Бразилия.

То есть главная мировая площадка для поиска решений ключевых проблем международной безопасности в очередной раз оказалась совершенно бесполезна в вопросе даже формирования единого подхода к оценке конфликта и путей выхода из него. Не говоря уже о выработке предложений по решению конфликта — до этого Совбезу ООН, похоже, как до Луны пешком.

Зачем нужен Совбез ООН?

Возникает закономерный вопрос. А зачем тогда нужен Совет Безопасности ООН? Если никакой безопасности он не способствует. Причем, в том, что касается палестино-израильского конфликта, так было на протяжении всей его истории. Даже когда Совету Безопасности удавалось согласовать резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, никакого реального влияния они не оказывали.

Израиль, который в ходе нескольких оборонительных войн сумел в разы увеличить свою площадь, последовательно игнорировал все резолюции СБ ООН, осуждавшие его «агрессию» и призывавшие к выводу израильских войск с «оккупированных» территорий.

А в текущей ситуации конфронтации между ключевыми членам Совбеза ООН — США и Великобританией, с одной стороны, и Россией, к которой часто присоединяется Китай, с другой, этот ключевой орган согласования интересов глобальных игроков вообще превращается в чемодан без ручки. Ведь право вето одних нивелируется таким же правом других.

Однако и бросить этот "чемодан" жалко, потому что Совбез вроде как создает для своих членов тот самый антураж глобальных игроков. А пятерке постоянных членов с правом вето — США, Великобритании, России, КНР и Франции — обеспечивает статус великих держав. Правда, судя по тому, что они ничего в Совбезе добиться не могут, то статус все более сомнительный. То есть совершенно очевидно, что надо что-то менять.

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Какие есть варианты реформирования Совбеза ООН

Сейчас в дипломатических кругах ходит множество слухов, что коллективный Запад, чтобы вернуть структурам ООН хоть какое-то подобие дееспособности, может попытаться лишить Россию права вето в Совбезе. Однако это выглядит крайне маловероятным, поскольку нужно менять Устав ООН. А чтобы его изменить, нужно согласие всех постоянных членов Совбеза, в том числе и России. На что она, конечно, не пойдет.

Еще один вариант реформирования Совбеза ООН - это его расширение за счет новых постоянных членов. Среди возможных кандидатов называют Японию, Германию, ту же Бразилию, Саудовскую Аравию и некоторые другие государства. Но проблема в том, что они не получат право вето, то есть фактически останутся в том же статусе, что нынешние непостоянные члены Совбеза. А Совбез как был недееспособным органом из-за противоречий ключевых участников, так и останется таковым.

Но даже если в результате реформы ООН новички Совбеза смогли бы получить полные права постоянного членства, включая право вето, это тоже вряд ли улучшит ситуацию. Даже скорее еще больше ее осложнит, потому что согласовывать позиции пришлось бы не нынешним пяти носителям права вето, а еще большему их числу. У пятерки-то это получается крайне плохо.

Кажется, куда ни кинь, везде клин. В прошлый раз, когда международное сообщество оказалось в похожей ситуации, поскольку предшественница ООН — Лига наций — так же утратила способность к осмысленным и эффективным действиям, это завершилось большой войной. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть, что в нынешних условиях такая война приведет как минимум к сотням миллионов, а то и миллиардам человеческих жертв. А как максимум — поставит крест на нашей цивилизации в принципе.

Чему учит пример Израиля

Но, возможно, есть способ реформировать Совбез ООН так, чтобы никого не обидеть и при этом сделать его гораздо более эффективным. Тут можно вспомнить, как появился современный Израиль, создание которого и послужило отправной точкой конфликта на Ближнем Востоке.

Еврейское государство было создано по решению Генеральной ассамблеи ООН в ноябре 1947 года. И как видим, это решение оказалось крайне эффективным. Правда, тогда Генассамблея хотела создать на подмандатных британских территориях в Палестине два независимых государства — еврейское и арабское. Однако арабы, в отличие от евреев, подчиниться решению международного сообщества отказались и начали против вновь созданного Израиля войну, которая в истории еврейского государства стала Войной за независимость, а в учебниках истории стран арабского Востока называется «Катастрофой».

И каждая новая реваншистская авантюра арабов эту «катастрофу» только усугубляла, прибавляя к территории Израиля все новые и новые земли. Вообще, если чему и учит история XX века, так это тому что реваншистские устремления — это прямой путь к геополитической катастрофе. Немецкий реваншизм привел к краху и разделу Германию в 1945 году, арабский — к незаживающей кровавой ране на Ближнем Востоке.

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как можно реформировать Совбез ООН

В отличие от Совбеза ООН все члены Генассамблеи равноправны, при голосовании имеют один голос, а решения принимаются большинством в две трети голосов. И если Генеральная ассамблея ООН проголосует за то, чтобы все члены постоянного исполнительного органа — Совета Безопасности — также наконец были уравнены в правах, без права вето, то пятерке постоянных членов будет гораздо труднее оправдать сохранение своих привилегий.

Если решения в Совбезе будут приниматься простым или, как на Генассамблее, квалифицированным большинством, то избежать тупиковых ситуаций вроде нынешнего голосования по арабо-израильскому конфликту будет куда проще. А значит, уже одно это на порядок повысит эффективность СБ ООН. По крайней мере, он сможет вырабатывать единую позицию, на основе которой предлагать варианты решений.

Тем более что стоит вспомнить — когда в 1945 году создавалась ООН, то пятерка постоянных членов Совбеза представляла собой практически весь мир, включая огромные колониальные империи Великобритании и Франции. То есть тогда это была пятерка равноправных глобальных держав. Уже после краха колониальной системы, а тем более после распада СССР, вопрос реформирования Совбеза ООН и его демократизации не просто назрел, а давно перезрел.

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