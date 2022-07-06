Бразильская модель-снайпер погибла на Украине Бразильская модель-снайпер ВСУ погибла под Харьковом от ракетного удара

Фото: Соцсети

Талита ду Валье

39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине погибла, попав под ракетный удар российских войск в одном из сел под Харьковом, сообщает Newsweek. По информации издания, манекенщица присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад.

Лейтенант, командовавший их взводом, сообщил бразильскому новостному агентству UOL, что они погибли во время операции по спасению украинцев из села, которое покинули российские войска, — отмечает издание.

Известно, что ранее бразильянка уже принимала участие в военных спецоперациях, в частности, против исламистов в Сирии и Ираке, где и обучилась на снайпера. Кроме того, она вела активную общественную деятельность в Бразилии.

Ранее стало известно, что российские военные взяли в плен двух американских наемников под Харьковом — 39-летнего Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Оба ранее были военнослужащими армии США.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом в результате ракетного обстрела. Удар был нанесен по северной окраине города.