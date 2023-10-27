Поддубный объяснил, как потеря военной авиации отразится на ВСУ Поддубный заявил о возможном отказе Запада от поставок F-16 Украине

Фото: МО Украины

Потеря большого количества военных самолетов ставит Украину в трудное положение и грозит оставить ВСУ без поставок F-16, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, отсутствие достаточного количества самолетов снижает потенциал Вооруженных сил Украины и лишает их возможности поражать российские объекты британскими крылатыми ракетами.

Министерство обороны России ранее заявило, что с начала октября украинские ВВС потеряли 31 самолет и три вертолета. По мнению Поддубного, российской армии, в частности войскам ПВО, удалось добиться очень серьезного результата. Он предполагает, что страны Запада могут пересмотреть свою стратегию и отказаться от поставок самолетов F-16 Киеву.

Потеря такого количества авиационной техники сильно снижает потенциал киевского режима. <...> На Западе могут возникнуть сомнения в целесообразности передачи ВСУ самолетов F-16. Западная пропагандистская машина до сих пор не пришла в себя от потерь западной «неуязвимой» бронетехники, — написал Поддубный.

Украинская армия лишается не только самолетов, но и боеприпасов для них. В начале октября подразделения российских вооруженных сил уничтожили склад с топливом и авиационными средствами поражения, предназначавшимися для украинских ВВС.